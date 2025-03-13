На Миколаївщині знайшли трипільський кам’яний ніж, якому понад 6 тисяч років

На північній околиці села Семенівки у Перомайському районі на Миколаївщині пастухи знайшли ніж із кременю, якому приблизно 6-8 тисяч років.

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Про це повідомив краєзнавець, координатор історико-туристичного клубу "Сагайдак" Василь Селявін на своїй сторінці у Facebook.

Знахідку передали до Південноукраїнського історичного музею

Довжина ножа складає 13 сантиметрів, а ширина 3,5 сантиметри. Вага знаряддя 85 грам.

На думку дослідника, ця річ могла потрапити сюди у результаті обміну продуктами життєдіяльності тогочасних племен, або її виготовили тутешні стародавні мешканці, у яких була стоянка на цій локації.

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"Пастухи зовсім випадково знайшли цей предмет на північній околиці с. Семенівка між скелями в долині річки Південний Буг. Там сталася ерозія грунту, і в одному з рівчачків лежав кам’яний ніж. Вони передали його мені, а я звернувся до археолога Миколи Товкайла, який близько 40 років досліджував територію Бузького Гарду в долині річки Південний Буг, недалеко від міста Південоукраїнська.

Ми дійшли висновку, що цій знахідці приблизно 6 тисяч років і вона відноситься до трипільської культури", – розповів Селявін у коментарі журналістам "Укрінформ".

Археолог та кандидат історичних наук Микола Товкайло вважає, що ніж відноситься до епохи енеоліту або неоліту – 4-3 тисячоліття до нашої ери. Тобто на початку доби металу, коли ще тільки з нього виготовляли прикраси, а ножі та інші побутові речі були кам’яними. У коментарі "Украінформ" він також припускає, що знахідка може належати до пам’ятки трипільської культури, але потрібно провести дослідження, розкопки.

Фахівці стверджують, трипільська та буго-дністровська культури, до якої належить територія Первомайщини, перетиналися. Більш того, між ними існував товарообмін.