Один з рідкісних примірників "Маленького принца" з правками автора виставили на продаж

Рідкісне видання "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері виставили на продаж й презентуватимуть на щорічному мистецькому ярмарку Abu Dhabi Art у столиці Об’єднаних Арабських еміратів наприкінці листопада.

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Про це повідомляє The Guardian.

Книга була створена на друкарській машинці і має рукописні правки від автора. Більшість сторінок мають виправлення й доповнення, а серед головних змін - вилучення згадок про Нью-Йорк, які автор замінив на універсальніші образи.

На продаж видання виставив колекціонер Пом Гаррінгтон, син відомого лондонського книжкового дилера Пітера Гаррінгтона. Вартість рукопису становить 1,25 мільйона доларів.

Рукописні правки додавав автор - Антуан де Сент-Екзюпері peterharrington.co.uk

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Це один з трьох примірників, про які відомо у світі. Інші два зберігаються в бібліотеках - у Центрі Гаррі Ренсома Техаського університету в Остіні та в Національній бібліотеці Франції в Парижі. Версія, виставлена на продаж, на думку літературних агентів, є єдиною, яку Сент-Екзюпері зберігав як власну робочу копію.

У книжці вперше з'являється легендарна фраза: "Бачити можна тільки серцем. Найголовнішого не побачиш очима". У попередніх чернетках "Маленького принца" автор лише формував її начерки.

Ілюстрація Маленького принца, що йде в комплекті з виданням peterharrington.co.uk

До видання додаються два оригінальні ілюстрації героя-принца, виконані олівцем. Одна з них - ескіз фінальної сцени казки, у якій хлопчик повертається додому на маленьку планету.

Машинопис зберігається в чорній картонній папці і не має обкладинки. Місцями частини паперів додатково зкріплені степлером. На внутрішній стороні папки також знаходяться нотатки й ескізи.

Книгу продають у червоному кейсі з двома ілюстраціями принца і чеком на 100 доларів. peterharrington.co.uk

Також у папці зберігається чек на 100 доларів, виписаний у лютому 1943 року на ім'я "Brooks Uniform Co", виробничої компанії з пошиття форми. Сент-Екзюпері замовив у них "приблизну копію уніформи французьких військово-повітряних сил".

Вірогідно він був в цій уніформі, коли востаннє відвідав Сільвію Гамільтон і передав їй оригінальний рукопис, що зберігається в Техасі. Після цього він повернувся на фронт у Франції і загинув у липні 1944 року.