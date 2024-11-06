Народні депутати зобов’язали Полтаву деколонізуватися

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Міністерству культури переглянути статус полтавських споруд звеличення російського царя Петра I і перемоги росіян у Полтавській битві 1709 року. А міську владу – демонтувати ці пам’ятники після.

Про це йдеться у рішенні комітету, яке оприлюднило видання “Полтава”.

Народні обранці ухвалили це рішення після того, як 18 жовтня 2024 Комітет провів виїзне засідання в Полтаві. В складі делегації був також і міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Рекомендації Комітету торкаються Державного заповідника “Поле Полтавської битви”, а також Монументу слави, пам’ятника Петру І та інших. Рекомендації містять 10 пунктів, зокрема такі:

поки Мінкульт переглядатиме статус імперських пам’ятників, полтавська влада має встановити біля них інформаційну виставку «Мазепа. Karl XII. Пётр І. Топ–10 міфів ru.пропаганди»;

створити на території Державного заповідника “Поле Полтавської битви” кластер російської монументальної пропаганди та перевезти туди демонтовані пам’ятники;

сам заповідник має змінити назву та переосмислити експозицію, яка нині наповнена колоніальними наративами.

Містить цей документ і дедлайн – 1 березня 2025 року.

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Про те, як Полтавська перемога царизму уславлюється в місті низкою пам'ятників – Монументом слави, Ротондою пам’яті, пам'ятником на місці відпочинку після битви Петра І і монументом царському генерал–майору Келіну, УП.Культура розповідала раніше. А також про те, як експозиція державного заповідника “Поле полтавської битви” досі є місцем "слави руского оружия".