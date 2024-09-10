"Наша Файта": вийшов тизер мультфільму від творців "Мавки" і Антоніо Лукіча

На YouTube-каналі дистриб'ютора FILM.UA вийшов перший офіційний тизер мультфільму "Наша Файта". Над створенням стрічки працювали творці "Мавки" – студія Animagrad та український режисер Антоніо Лукіч, який виступив креативним продюсером.

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Історія розповідає про 30-річного Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті – кота Мікі – потрапляє на небеса. Вищі сили, в образі архангела із закарпатським говором, готові подарувати герою другий шанс. Проте, аби повернутись до життя, він повинен людину, якій він не байдужий.

Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ "Чопські пірати", і тут починається головна пригода героя з історіями про любов, дружбу, війну, зраду, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.

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Тизер постійно звертається до сучасної попкультури. Так на екрані з'являється новенький CyberTruck компанії Tesla, жарти про Закарпаття, фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча.

Режисером стрічки виступив Костянтин Федоров. Також в описі до тизеру згадали й авторів оригінального однойменного проєкту: Михайла Карпенка, Павла Мандзича, Івана Боня, Ервіна Німця.

Про оригінал "Нашої Файти"

У 2013-му році на Закарпатті з’явилась групка колишніх учасників місцевого КВК, що назвали себе "Наша Файта". У своїх жартах вони постійно згадували про колорит і культуру Закарпаття й говорили упізнаваним діалектом.

Такий вигляд має оригінальна концепція мультсеріалу "Наша Файта" НАША ФАЙТА

Михайло Карпенко і Павло Мандзич створили оригінальний мультсеріал під назвою "Наша Файта" й робили його виключно для своєї розваги.

Зараз на каналі творців опубліковані 4 серії мультфільму.