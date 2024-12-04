Книжкові новинки на грудень: читаємо різдвяну класику, Пулітцерівську лавреатку та поради зі сценаристики від Антоніо Лукіча

Що читати цього грудня? Вибір як завжди широкий – від різдвяних оповідань українських письменників до порад Антоніо Лукіча щодо того, як написати сценарій.

Літературна оглядачка УП.Культура Аріна Кравченко розповідає про новинки книжкового ринку, на які варто звернути увагу читачам Української правди.

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Українська література

Різдвяна класика (упорядниця – Ярина Цимбал)

Vivat, 2024. 576 c.

Наближається Різдво, а значить – саме час для різдвяних оповідань. Дікенсом та ОʼГенрі, певно, вже нікого не здивуєш, тож для всіх поціновувачів різдвяної класики літературознавиця Ярина Цимбал упорядкувала збірку українських тематичних текстів – як класичних, так і сучасних.

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Під однією обкладинкою зібралися Олена Пчілка та Лариса Денисенко, Михайло Коцюбинський та Тарас Прохасько, а також понад пʼять десятків інших українських письменників – різних, але обʼєднаних Різдвом.

"Різдвяна класика", окрім усього іншого, – дуже красива, тож стане чудовим подарунком для поціновувачів української літератури та кольорових зрізів.

Перекладна література

Еліс Вокер. Барва пурпурова

Видавництво Старого Лева, 2024. 352 с. Переклад: Анастасія Божук

Українською вийшла всесвітньо відома класика – "Барва пурпурова" афроамериканської письменниці Еліс Вокер.

Книжка отримала престижну Пулітцерівську премію ще в 1983 – так Еліс Вокер стала першою чорношкірою авторкою художньої літератури, нагородженою цією премією.

У центрі подій – Сілі та Нетті, сестри, яких обʼєднує не лише кров, але й тяжке життя в Джорджиї на початку ХХ століття. Випробування Сілі починаються з підліткового віку – зґвалтування вітчимом, смерть матері, одруження зі старшим чоловіком, кпини з боку дітей, не набагато старших від самої Сілі. Доля розділяє сестер, і їм належить відшукати дорогу одна до одної, а також багато дізнатися про своє болісне минуле – принаймні через листи.

"Барва пурпурова" – роман в листах, безперервна розмова з Богом та новий рівень відвертості з читачем – такий непересічний і вражаючий.

Окремого захоплення вартує переклад – складною, експресивною мовою малоосвіченої жінки, такою важливою для повного заглиблення в текст, вдалося повною мірою поділитися і з українським читачем.

Поезія

Дмитро Лазуткін. Будемо жити вічно

Видавництво Старого Лева, 2024. 88 с.

"Будемо жити вічно" – збірка, написана Дмитром Лазуткіним під час служби в ЗСУ на Мелітопольському та Авдіївському напрямках. "Смажене мʼясо історії" – так називається читачеві книжка через анотацію.

Ліричні герої, які зустрічаються нам на сторінках збірки "винні бо живі" – вони оплакують втрати, зостаються з небезпекою віч-на-віч, багато думають, хоч і лаконічно (довго – просто ні́коли та й ні́чого), шкодують, що не чули попереджень-пророцтв прекрасних друзів, "які писали про війну/за десять років до її початку", ословлюють нові попередження-пророцтва.

І їх варто почути.

Нонфікшн

Антоніо Лукіч. Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій

Погодьтеся, назва "Як перекласти життя на сценарій" не надто захоплює і навіть дещо відгонить найгіршими асоціаціями щодо нонфіка. Але це до моменту, коли ви помічаєте імʼя автора.

Безумовно, Антоніо Лукіч – зірка сучасного українського кіно. Його "Мої думки тихі" та "Люксембург, Люксембург" для багатьох стали першим кроком до остаточного розвінчування меншовартісних стереотипів про український кінематограф.

А тепер уявіть, що Антоніо Лукіч стає вашим вчителем зі сценаристики. Розповідає про власні експерименти, відкриття та теоретичні пошуки, які допомогли створити справді прекрасне кіно, відоме далеко за межами України як викличне, свіже, щемке, безпосереднє, яскраве та глибоке.

Уявили? Це і є нова книжка, видрукувана видавництвом "Stretovych".

Катя Бльостка. Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе

Віхола, 2024. 400 с.

Авторка бестселера "Матера вам не наймичка" Катя Бльостка потішила читачів новою книжкою.

Блогерка й далі веде чесну, дотепну та дружню розмову про дорослішання, кохання, секс, стосунки, материнство та усвідомлення власних потреб – не уникаючи й досі табуйованих суспільством тем.

"Так тобі й треба…" – не просто збірка дівчачих історій.

Це книжка-розрада для кожного (і певно-таки радше для кожної, адже нарешті жінки отримали щиру розмову, якої так довго не вистачало), хто проходить через виклики у власних стосунках чи шлюбі.

Це книжка-маяк, для всіх, хто шукає, з чого почати подорож до впевненості в собі та своїх стосунках.

Зрештою, це книжка-натхнення, адже як би тяжко не було в моменті, життя йде, виклики долаються, а вибір любити себе приймається. Остаточно.