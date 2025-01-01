Пірати у всесвіті Зоряних війн, американський спецагент в Україні та корейська містика: найкращі серіали січня

Початок року суттєвий тим, що є ще міцний зв’язок з роком минулим, з усіма його кривдами і кайфами. Тому новий перелік вартих уваги серіалів містить нові й тільки-но завершені та ще тривалі серіали, з місточком в минуле і в майбутнє. Так "Агенство" йтиме до кінця січня, а "Віскі" з льодом" взагалі в деяких країнах розпочнеться тільки наприкінці січня. Важливо, що ми традиційно пропонуємо широку національну палітру серіалів, у виробництві від Сполучених Штатів до Південної Кореї і від Швеції до Колумбії.

Радості!

Крамничка світильників (Jomyeonggage)

Показ: Hulu/Disney+, Південна Корея

Унікальна і щаслива знахідка для дуже зрідка щасливих шукачів оригінальних серіалів, де складність і багатство сюжету тяжіє над швидкістю темпу і однозначним розумінням подій.

Тут до заглавного магазину сходяться духи померлих, заблукалі в світі після смерті. Історії кожного в окремій серії є водночас цікаві і моторошні, і разом з тим, що вони часом дико лякають, вони кінематографічні в сенсі віднайдення ідей: наприклад, одного духа не показують, інтригуючи, а інший витягується до 3-метрового зросту, інші два духи зустрічаються на вулиці, на якій один з них проклято тиняється, замкнутий в її пекельному просторі. І всі вони не знають про своє потойбічне єство.

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Таким чином "Крамничка..." поєднує містику, фільм жахів і драму, і зроблено це на такому рівні, завдяки якому можна впевнено стверджувати – завершений наприкінці грудня, він є одним з кращих серіалів 2024 року.

Сто років самотності (Cien Años de Soledad)

Показ: Netflix, Колумбія

Дозвіл автора роману "Сто років самотності" Гарбрієля Гарсії Маркеса екранізувати його твір винятково іспанською мовою і тільки на батьківщині, в Колумбії, був дотриманий. І, на щастя, з урахуванням граничної якості.

3 серії з 8 зняла Лаура Мора Ортега ("Пабло Ескобар. Господар зла"), а 5 – Алекс Гарсія Лопес ("Каратель", "Шибайголова", "Утопія"). Особливо за рахунок Лопеса це дало красу кадру, драйв оповіді і містику атмосфері, без чого неможливо уявити ні роману, ні його втілення на екрані.

Тому розповідь про родину Хосе Аркадіо Буендіа і його дружини Урсули повна чудасій, дивацтва та імаджинаріуму – з привидами і поверненням з того світу, літаючою колискою і приступом масового забування, мішком з торохкотливими кістками і алхімією, галеоном посеред джунглів та загалом сотнею років епічної й казкової пригоди людей та їх нащадків. Справжній феєрверк кіно!

Агентство (The Agency)

Показ: Paramount+/Showtime, США – Франція

Американський рімейк французького шпигунського хіта "Бюро легенд", повністю знятого в Таллінні, Естонія, спродюсував Джордж Клуні, і зрозуміло чому.

Розумні, атмосферні, красиві, добре продумані й хитро заплутані, серіали охоплюють геополітичну арену світу, заглиблюються в Україну, Білорусь та іранську ядерну програму, місця і речі, де і що вирішують долю світу. При цьому мають великий і важливий додаток, який робить серіали максимально ближче до людей – це любов.

Герой Майкла Фассбендера ("Прометей"), агент американської спецслужби, змінюючи одну місію на іншу, покидає Африку, та не в силах покинути ту, котру кохає. Тому веде подвійну гру, брешучи начальнику і психологині, приставленої саме для виявлення психологічних проблем у агентів. Паралельно з цим він намагається розрулити проблеми агентів в Білорусі й Україні. Це все – блискуче розіграно! 10 серій йтимуть до 24 січня.

Зоряні війни: кістяк команди (Star Wars: Skeleton Crew)

Показ: Disney+, США

Кращий серіал зі всесвіту "Зоряних війн" після "Андора" 2022 року. А ще він кращий для (і про) підлітків, що саме по собі є рідкістю в наш не дитячий час.

Поєднання знаменитого у 80–х роках минулого століття дитячого фантастичного фільму "Політ навігатора" з класикою пригодницької літератури "Острів скарбів" Роберта Луїса Стівенсона дало лукасовським "Зоряним війнам" важливий зв'язок з минулим, а сучасній молоді – героїв, зрозумілих і живих (не тільки ж "Дивними дивами" жити).

Чого лише вартий Джуд Ло ("Король Артур. Легенда меча") в ролі Флінта або дроїд в ролі Сільвера. Чи обіграний в назві англійською Skeleton разом з пригодами хлопців і дівчат в галактиці, куди їх закинув старий корабель епохи Республіки. Цей серіал породжує відчуття, ніби ти повернувся в кайфовий час юності... тільки в майбутньому і на іншій планеті. 14 січня вийде остання, 8-а серія.

"Віскі" з льодом (Whiskey on the Rocks)

Показ: Disney+, Швеція

1981 року радянський атомний підводний човен "С-363", за американською класифікацією "віскі", повертає не туди. Розпиваючи горілку під водою і бувши по-російськи нажратими в гівно, екіпаж, замість відпочинку в Клайпеді, опиняється на мілині біля берегів Швеції. Між СРСР і Штатами починається наруга, рівна Карибській кризі 1962 року, з бряцанням зброєю і розмахуванням ядерним орішником.

Все це відбувається на очах двох старих братів-рибалок, в безпосередній близькості до шведської військової бази, але в країні з нейтральним статусом. Разом ми отримуємо не так військовий драматичний екшн, як чорногуморний гротескний фарс, подібний до "Смерть Сталіна" Армандо Яннуччі, з тою різницею, що це 6-серійний серіал. Брежнев тут весь час "на бровах", Рейган – ковбой, а шведська артилерія – без боєприпасів. В міру смішно, точно дотепно і дуже навіть актуально.

Сімейна справа (Gajokgyehoek)

Показ: Coupang Play, Південна Корея

Корейці мають дуже чіткі патерни в серіалах і фільмах, наприклад сімейні, поліцейські, шкільні, серійних вбивць, фантастичні, комедійні. В "Сімейних справах" всі щільно входять один в один та й ще в унікально-маленькому просторі 6 серій.

І це ж внутрішній корейський серіал, втім, здається, ідеальним для світового глядача. Дідусь, син, його дружина і двоє дітей є родиною з різними силами, які не відразу і не вибухово виявляються, поступаючись силами супергероїв, на кшталт серіалу "В русі". Переїжджаючи в нове місто вони "привозять" і своє минуле, більше драматичне, аніж екшенізоване, хоча і бойового тут вистачає.

І серійний вбивця, що орудує в цій місцевості, кумедним чином входить в історію родини, стаючи лакмусовим папірцем для її праведності. Але треба знати корейців, щоб зрозуміти – праведність ця не така вже лагідна і ліберальна, як видається. Глядацький хіт!

Береги (Rivages)

Показ: France2/France TV Distribution, Франція

Коли Жан Марк-Барр з’являється в кадрі, автоматично перед очима виникає "Велика блакить" Люка Бессона. І не даремно – "Береги" теж про блакить океану, тільки тепер в неї занурюється героїня Фльор Ґеффріє ("Сльози бога"), океанолог, що після своїх відвідин Маріанської западини має теорію – в глибинах є щось більше за риб.

6-серійний серіал веде її чуття і її біль через втраченого 3 роки тому сина, але повернення до рідного рибальського села на побережжі Нормандії, мов через тернії до зірок, крізь біль, приводить її до світла, яке вона "читає" і навіть стає перекладачем. "Безодня" Джеймса Кемерона тут поєдналася з "Прибуттям" Дені Вільньова.

Це загалом, з приводу фантастики. А в деталях ми маємо щемку драму про втрату дитини і віднайдення себе, про важку долю рибалок в умовах розгулу екологічних екстремістів та звично байдужої й брехливої влади.

Кому не вистачило: якщо сподобався 1-й сезон корейської "Гри в кальмара" пропонуємо новий 2-й сезон; 3-й сезон ізраїльського "Тегерану" або 2-й сезон американського "Укриття".