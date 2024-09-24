Як художник художника: скульптуру Ай Вейвея розтрощив інший митець
В італійському місті Болонья невідомий чоловік зруйнував скульптуру китайського художника Ай Вейвея. Невідомо, як зловмисник зміг потрапити на закрите відкриття персональної виставки митця "Хто я?" у Палаццо Фава.
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Про це повідомляє The New York Times.
Під час прийому гостей чоловік просто підійшов до експозиції та штовхнув один з об'єктів – "Порцеляновий куб". Після того, як конструкція посипалася на друзки, він підняв над головою один з уламків. Відео з камер спостереження опублікував Ай Вейвей на наступний день після інцеденту.
Митець розповів, що гучні звуки спочатку здалися йому вибухом або терористичним актом: "Коли я дізнався, що був знищений мій великий порцеляновий витвір мистецтва, я був вражений. Я ніколи не уявляв, що твір вагою майже 100 кілограмів можна так легко пошкодити".
Уламки порцеляни згодом склали на постаменті, де раніше розташовувався куб. Ай Вейвей втім був радий, що ніхто з гостей, включно зі зловмисником не постраждали.
Виставку не планують скасовувати чи переносити.
За словами митця, вже не рідкісними стали акти вандалізму в музеях та галереях. Але заміняти свою скульптуру на нову він не збирається.
"Процес руйнування твору мистецтва та його справжнє значення відбуваються одночасно, і навіть якщо скульптуру замінять, вона не зможе відновити екзистенційну цінність оригіналу. Я вважаю, що вона повинна залишитися такою, якою вона є зараз – порожнім місцем, де вона колись стояла, з фотографією твору до його знищення, що слугує поясненням", – наголосив Вейвей.
Хто зруйнував скульптуру
Ай Вейвей також опублікував відео, на якому вандала затримали. Місцеві медіа ідентифікували чоловіка – це чеський художник Вацлав Пісвейц. 57-річний митець постійно руйнує чиїсь твори мистецтва.
Втім, досі невідомо, як саме він потрапив на закритий захід, адже вхід був лише за запрошеннями.
На думку куратора виставки в Болоньї Артуро Галансіно, знищення скульптури було навмисним, адже випадково розтрощити скульптуру вагою в центнер було неможливо.
"На жаль, людина, яка скоїла цей нещасний випадок, вже не вперше скоює подібні злочини. Це людина, яка любить привертати до себе увагу, порушуючи порядок на виставках і контактуючи з митцями зі всього світу", – сказав Галансіно.
У 2018 році Пісвейц напав на художницю Марину Абрамович у Флоренції. Тоді він вдарив її по голові паперовим портретом, який власноруч намалював. Після цього інциденту художниця запитала, чому він зробив.
"Я повинен був зробити це заради мого мистецтва", – відповів він.
Інші спроби поручення порядку були пов'язані з оголенням і доносами. Минулоріч його заарештували, коли Пісвейц заліз на статую у Флоренції оголеним, з написом "цензура" на тілі.
Його також звинувачували у вандалізмі статуї швейцарського художника Урса Фішера на центральній площі Пьяцца делла Синьйорія, яку він розмалював фарбою з балончика.