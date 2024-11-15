ДК Енергетик, Хейтспіч, Renie Cares. Третя штурмова випустила свій перший музичний альбом

На музичних платформах вийшов перший альбом Третьої штурмової бригади "Епоха". В ньому представили 8 треків, які українські музиканти "донатили" з'єднанню Сухопутних військ ЗСУ.

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Подробиці про альбом в коментарі УП.Культура розповіла начальник відділення комунікацій Третьої штурмової бригади, лейтенант ЗСУ Христина Бондаренко.

До створення альбому запросили 8 молодих українських артистів. Вони створили пісні, натхненні 3 штурмовою бригадою, та безкоштовно передали права на них військовим.

Збірка вийшла мультижанровою, втім об'єднана спільною тематикою. До створення музики долучились: гурт "Хейтспіч", панк-рокери "Проклятий ***", панки з "Два Два Дев'ять [229]", реп-гурт PVNCH, постпанк "ДК Енергетик", інді-колектив Renie Cares, дарк-фольк Zwyntar та альтернативний гурт "Пророки".

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Також до створення альбому долучилися восьмеро молодих режисерів, що створили кліпи до усіх пісень. Їх опублікують вже за декілька днів. У відео режисери закладали власне бачення та не мали обмежень в роботі з ідеями: "Наприклад, кліп для гурту Zwymtar знімала молода дівчина режисер, яка втратила батька на цій війні. І це її особисте переосмислення"

Нині альбом можна прослухати на всіх музичних платформах, як-то Spotify, YouTube Music та Apple Music.

Як розвивалась ідея створити музичний альбом

Як говорить Бондаренко, "Епоха" це проєкт, над яким працювала ціла команда: "Ми давно працюємо не лише як військова пресслужба, оскільки намагаємося створити запит на мілітарі-культуру. Спочатку це був проект "Двіж", коли військові в неформальній атмосфері спілкувалися з цивільними. На кожну таку зустріч кликали молодих артистів. Ми об'їхали так всю країну та навіть декілька країн Європи. І завжди збирали повні зали".

Згодом розпочали розширювати співпраці - почали роботу над фільмом "Ми були рекрутами" з режисером Любомиром Левицьким, моновиставу "Ненароджені для війни" з колективом "Чорного квадрату". Поступово з'явилася ідея й музичного альбому.

"Тут треба зауважити, що, як і наші попередні мистецькі проекти, ми не давали вказівок чи чітких ТЗ. Ми хотіли, щоби митці надихнулися нашою бригадою і створили щось своє. Тому проект Епоха це переосмислення нинішніх часів. Рефлексії музикантів та режисерів на те, що зараз нас всіх формує. Адже життя розділилося на "До" та "Після", - розповідає начальник з комунікацій.

Роздумували й над унікальною обкладинкою. Замість оригінального логотипа, три смуги стилізували під три різні настрої альбому - двіж, біль та надію.

Крім того, за словами Христини Бондаренко, у Києві також відбудеться концерт з презентацією "Епох". Подія відбудеться 7 грудня, а квитки можна придбати за посиланням.

Пізніше планують випустити й вінілові платівки з піснями з альбому.