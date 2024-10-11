Обрали голову Наглядової ради Українського інституту

Головна редакторка англомовного видання UA: Ukraine Analytica і членкиня правління Ради зовнішньої політики "Ukrainian Prism" Ганна Шелест стала головою наглядової ради Українського інституту.

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Цю інформацію УП.Культура підтвердили в УІ.

Понад 10 років Шелест працювала старшим науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (Одеське відділення). 2014 року працювала як наукова співробітниця в Оборонному коледжі НАТО в Римі. Була радницею Робочої групи з підготовки стратегії Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року.

Про Український інститут

Наглядова рада УІ є дорадчим і контролюючим органом Українського інституту. Її члени формують пріоритети діяльності інституції та стежать за дотриманням статутних завдань. До Наглядової ради входять представники трьох міністерств, громадянського суспільства України та відомі діячі культури.

Український інститут - державна установа, що працює над зміцненням міжнародної і внутрішньої суб’єктності України засобами культурної дипломатії. Інститут заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

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З часом від відкрив свої представництва у Франції та у Німеччині.

Серед цілей УІ:

покращення розуміння та впізнаваності України серед закордонних аудиторій

забезпечення сталого запиту на фахову взаємодію з Україною

зміцнення спроможності гравців української культури, освіти, науки та громадянського суспільства до міжнародної співпраці

посилення залученості України до актуальних світових культурних процесів

розширення поля використання української мови у світі