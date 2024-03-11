Найкращий фільм: оголосили переможця кінопремії Оскар

У ніч на 11 березня в голлівудському театрі Долбі відзначили 96-ту церемонію вручення головної кінопремії року — Оскар. На звання найкращого фільму премії претендували 10 стрічок.

Американська академія кіномистецтва назвала переможця 2024 року — фільм "Оппенгеймер". Оголосити найкращий фільм запросили актора, сценариста та режисера Аль Пачіно.

Сюжет байопіку розповідає про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера та створення першої ядерної боєголовки. Історія заснована на книзі "Американський Прометей" Кая Берда та Мартіна Шервіна-молодшого.

Головну роль виконав британський актор Кілліан Мерфі, який цього вечора отримав статуетку в номінації "Найкращий актор". Крім того режисер Крістофер Ноллан отримав нагороду як найкращий режисер, а Роберт Дауні-молодший став "найкращим актором другого плану".

Трейлер до фільму "Оппенгеймер"

Всього на церемонії стрічка отримала статуетки у таких номінаціях: Найкращий актор другого плану, Найкращий монтаж, Найкраща операторська робота, Найкращий музичний супровід, Найкращий актор та Найкращий режисер.

Про премію Оскар 2024

Історичну перемогу здобула Україна – в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування і першим, що отримує статуетку.



96-а церемонія вручення премії "Оскар" відбувалася в ніч з 10 на 11 березня у театрі Долбі у Лос-Анджелесі.



Ведучим "Оскара" був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Він проводив подію вже вчетверте – раніше він робив це у 2023, 2018 та 2017 році. Переможців оголошуватимуть зіркові актори та дієвці кіно, зокрема: Зендея, Стівен Спілберг, Ніколас Кейдж, Раян Гослінг, Аль Пачіно та інші.

Найбільшу кількість номінацій раніше отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", він претендував на перемогу в 13 категоріях. На другому місці знаходилась стрічка грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" з 11 номінаціями. Драма Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткової повні” мала 10 номінацій, а “Барбі” Гретти Гервіг – 8.