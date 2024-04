"Видавництво Старого Лева" оголосило передпродаж посмертної збірки Вікторії Амеліної

"Видавництво Старого Лева" видасть першу поетичну збірку загиблої в Краматорську української письменниці Вікторії Амеліної "Свідчення". У середу, 17 квітня, видавництво відкрило передпродаж книги.

Вірші, що увійшли до збірки, Амеліна почала писати на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останній з творів був написаний за кілька днів до її загибелі від ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року.

Упорядницею книги стала подруга письменниці, програмна директорка Львівського міжнародного BookForum Софія Челяк. Вона розповіла, що за кілька місяців до загибелі Амеліна поділилася бажанням видати свою поетичну збірку, але не встигла цього зробити.

"Два дні після мого дня народження, 15 травня Вікторія, зокрема написала, що хоче видати збірку поезій, її назва "Свідчення", а видати вона хоче її у "Видавництві Старого Лева" і просить мене допомоги з ілюстратором. На Арсеналі вона коротко поговорила про це з Мар'яною Савкою (головна редакторка і співзасновниця ВСЛ – УП.Культура). І це всі вказівки, які залишилися нам", – писала днями Челяк у своєму Facebook.

ВСЛ видасть поетичну збірку Вікторії Амеліної Видавництво Старого Лева

Ілюстратором посмертної поетичної збірки Вікторії Амеліної став Данило Мовчан. "Ілюстратором ми запросили Данила Мовчана, бо хотілося сакральності, для мене це був єдиний можливий варіант для ілюстрації, щоб вона звучала в унісон з поезією. Проглядаючи верстку, ми зрозуміли, наскільки це було правильне рішення", – ділилася Челяк.

Допомагав упорядковувати книгу чоловік Амеліної Олександр. "Дякую Олександру Амеліну, який переглянув усі можливі файли, чернетки, разом ми звіряли варіанти публікацій і намагалися знайти саме ту форму кожного вірша. Без Саші не було би цієї книги", — зазначала програмна директорка BookForum.

Передзамовити книгу можна з 17 квітня по 5 червня на сайті "Видавництва Старого Лева". Весь прибуток від продажу першого тиражу буде спрямований на заснований Вікторією Амеліною Нью-Йоркський літературний фестиваль.

Книгу ілюстрував Данило Мовчан Видавництво Старого Лева

Наприкінці минулого року стало відомо, що у видавництві Arrowsmith Press вийде антологія творів, присвячена Вікторії Амеліній. Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina ("Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної"),

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Того ж року письменниця організувала і провела перший Нью-йоркський літературний фестиваль в однойменному селищі Бахмутського району на Донеччині.



У рік повномасштабного вторгнення письменниця приєдналася до організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні.

Саме Вікторія знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Загинула на Донеччині, коли супроводжувала у поїздці туди письменників із Колумбії.