Конкурс молодих піаністів Ukrainian Piano Awards оголосив переможців

Перший фортепіанний конкурс Ukrainian Piano Awards оголосив переможців. У Конкурсі брали участь 18 українських піаністів, які народилися між 2000 та 2010 роком.

Про це повідомили на сайті Львівської національної філармонії.

Переможцями стали Амєлія Плошко, Роман Шутко, Юлія Мандзюк та Олександр Олійник.

Лавреати отримають премію 18 тисяч шведських крон, майстерклас вартістю 7 тисяч крон та запрошення на виступ у Швеції у сезоні 2025-2026.

Також спеціальні дипломи отримали Михайло Кринець та Соломія Саламанюк. Вони отримають майстерклас, а також запрошення на виступ у Швеції у сезоні 2025-2026. Та Аліна Капрій, яка отримає диплом на участь у майстеркласі.

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Нагороди у тисячу крон за виконання української музики отримають:

Надія Кіт – за виконання Прелюдії Василя Барвінського

Валерій Лешо – за виконання Етюду Святослава Луньова

Христина Бенюк – за виконання Сонати Віктора Косенка

Павло Янушевський – за виконання "Glass Prison" Дениса Кучера

Костянтин Родін – за виконання Сюїти Бориса Лятошинського

Роксолана Кіт – за виконання циклу прелюдій Бориса Лятошинського

Ангеліна Даценюк отримала відзнаку за виконання "Коломийки" Мирослава Скорика.

Урочисте нагородження відбудеться 3 травня на фестивалі "European Spring" в залі Вестерльовста у Швеції.

Перший фортепіанний конкурс заснувала українська піаністка Наталія Пасічник, аби підтримати молодих талановитих піаністів та популяризувати високу українську музику, створити присутність України на міжнародній музичній сцені.

Для основного прослуховування у вимогах було виконання творів українських композиторів: Лисенка, Косенка, Ревуцького, Лятошинського або Барвінського та один твір сучасного українського композитора ХХІ століття.

До складу журі увійшли: Наталія Пасічник, Голова асоціації Шведських Фестивалів, член Королівського Філармонічного Оркестру Петер Еріксон, Представник Фонду Андерса Валя, Голова Фонду Вестерльовста, артистичний директор Вестерльовста Карі Хілдербранд.

Конкурс відбувся за підтримки Фонду Андерса Валя та Фонду Вестерльовста, а також Українського Інституту у Швеції.