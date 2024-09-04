Помер директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук

У вівторок, 3 вересня, на 57-му році пішов з життя директор Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук, повідомили у пресслужбі Dnipro Opera.

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"Людина, яка жила театром. Митець. Ідейний натхненник. Друг. Стіна, за якою було впевнено та надійно...

За його керівництва про нас почув весь світ. Під час страшної війни прапор нашої країни піднімався на театральних сценах країн Балтії, Великобританії, Італії, Германії, Сполучених Штатів Америки.

Постановки, декорації, костюми – у кожній деталі ще багато років житиме талант та любов Костянтина Михайловича", – написали в оперному театрі.

"Це була людина, яка жила мистецтвом. Досвідчений керівник, талановитий режисер, який понад усе цінував театральну справу та присвятив їй усе своє життя. Під його керівництвом були організовані численні концерти, театральні постановки та гастролі, що підкорювали серця глядачів не лише в Україні, але й далеко за її межами", – написав голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

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Також його близьким поспівчували колеги з театру та пригадали моменти з життя директора.

"Останні роки неодноразово розмовляли з Костянтином Михайловичем про його заповітну мрію і водночас великий біль. Зараз йде ювілейний, 50-й сезон в Дніпро-Опера, героїчний та високопрофесійний колектив якого ані на день не зупиняв свого служіння людям в умовах щоденних обстрілів. Було би цілком виправданим нарешті присвоїти театру статус Національного", – розповіла оперна співачка театру Марія Максакова.

Прощання з Костянтином Пінчуком відбудеться у четвер, 5 вересня з 11:00 до 12:30 в будівлі Дніпровської опери.

Хто такий Костянтин Пінчук

Костянтин Пінчук очолював Дніпровську оперу з грудня 2018 року. У 2023 році долучився до складу експертів Українського культурного фонду.

Він був лауреатом мистецької премії імені Анатолія Ареф’єва, першого головного художника театру.

Також став художником-постановником вистав "Хитрий Лис", "Лісова пісня", "Нескорені", "Білосніжка та семеро гномів", "Запорожець за Дунаєм" та багатьох інших.

Пінчук створив антрепризний театр класичного танцю Classical Grand Ballet. Як зазначили в Дніпровській опері, головна його ідея – підтримати традиції класичного мистецтва в Україні.