На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов
Театральний режисер Дмитро Морозов помер на 42-му році життя.
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Про це у соцмережах повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
"Ранок середи приніс трагічну звістку. Після тривалої хвороби пішов у засвіти наш колега - театральний режисер Морозов Дмитро Ігорович", – йдеться у повідомленні театру.
Також там повідомили, що прощання з режисером відбудеться 19 грудня о 13:00 у ВІП-залі Байкового кладовища (вул. Байкова, 16).
"Діма... Як же так...Царство небесне. В Театрі Лесі Дмитро поставив дві мої п'єси, які наразі йдуть в репертуарі "Майстер" і "Молитва за Елвіса", планував ще...Розумний та щирий. Дякую тобі за все..." – відреагувала на звістку про смерть Морозова драматургиня, сценаристка Марина Смілянець.
Дмитро Морозов у 2008 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Почав працювати у театрі імені Лесі Українки у 2005 році.
Тут поставив вистави "Жінка та чиновник" за Альдо Ніколаї, "Дамський кравець" за Жоржем Фейдо "Майстер" та "Молитва за Елвіса" за текстами Марини Смілянець.