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На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов

Марія Кабацій — 18 грудня, 16:31
На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов
Дмитро Морозов помер на 42-му році
Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки / Facebook

Театральний режисер Дмитро Морозов помер на 42-му році життя.

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Про це у соцмережах повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

"Ранок середи приніс трагічну звістку. Після тривалої хвороби пішов у засвіти наш колега - театральний режисер Морозов Дмитро Ігорович", – йдеться у повідомленні театру.

Також там повідомили, що прощання з режисером відбудеться 19 грудня о 13:00 у ВІП-залі Байкового кладовища (вул. Байкова, 16).

"Діма... Як же так...Царство небесне. В Театрі Лесі Дмитро поставив дві мої п'єси, які наразі йдуть в репертуарі "Майстер" і "Молитва за Елвіса", планував ще...Розумний та щирий. Дякую тобі за все..." – відреагувала на звістку про смерть Морозова драматургиня, сценаристка Марина Смілянець.

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Дмитро Морозов у 2008 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Почав працювати у театрі імені Лесі Українки у 2005 році.

Тут поставив вистави "Жінка та чиновник" за Альдо Ніколаї, "Дамський кравець" за Жоржем Фейдо "Майстер" та "Молитва за Елвіса" за текстами Марини Смілянець.

Вистава Майстер
Вистава "Майстер" режисера Дмитра Морозова
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