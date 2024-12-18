На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов

Дмитро Морозов помер на 42-му році

Театральний режисер Дмитро Морозов помер на 42-му році життя.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Про це у соцмережах повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

"Ранок середи приніс трагічну звістку. Після тривалої хвороби пішов у засвіти наш колега - театральний режисер Морозов Дмитро Ігорович", – йдеться у повідомленні театру.

Також там повідомили, що прощання з режисером відбудеться 19 грудня о 13:00 у ВІП-залі Байкового кладовища (вул. Байкова, 16).

"Діма... Як же так...Царство небесне. В Театрі Лесі Дмитро поставив дві мої п'єси, які наразі йдуть в репертуарі "Майстер" і "Молитва за Елвіса", планував ще...Розумний та щирий. Дякую тобі за все..." – відреагувала на звістку про смерть Морозова драматургиня, сценаристка Марина Смілянець.

РЕКЛАМА:

Дмитро Морозов у 2008 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Почав працювати у театрі імені Лесі Українки у 2005 році.

Тут поставив вистави "Жінка та чиновник" за Альдо Ніколаї, "Дамський кравець" за Жоржем Фейдо "Майстер" та "Молитва за Елвіса" за текстами Марини Смілянець.

Вистава "Майстер" режисера Дмитра Морозова