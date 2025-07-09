На 84-тому році життя помер український композитор Ігор Поклад. Про це у Facebook написала його дружина Світлана:

"От і все…… Любила, люблю і любитиму завжди…. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…".

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР і Герой України. У 2024 році президент вручив йому нагороду "Національна легенда України".

У 2022 пережив російську окупацію у Ворзелі, був евакуйований, але після деокупації регіону повернувся додому. У 2024 році його будинок зазнав пошкоджень внаслідок ракетної атаки на Київщину.

Ігор Поклад є автором музики багатьох популярних радянських українських пісень, зокрема "Ой летіли дики гуси", "Не питай мене" та інших.

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В 1966 році заснував ансамбль "Мрія". Є автором музики до кінофільмів, співпрацював з кінорежисером Леонідом Биковим. У 1986 році Ігор Поклад разом з іншими авторами отримав Шевченківську премію за радянські документальні фільми "Командарми індустрії", "Головуючий корпус" та "Стратеги науки" про директорів радянських індустріальних гігантів.

Ігор Поклад є автором музики до мультфільмів "Енеїда" та серії "Як козаки...". Створював музику театральних та оперних постановок. Як опермейстер працював над оперетою "Конотопська відьма" з драматургом Богданом Жолдаком у 1982 році.