Премія есеїстики імені Шевельова оголосила короткий список номінантів

Капітула Премії есеїстики імені Юрія Шевельова оголосила короткий список номінантів. Також стало відомо, хто стане володарем спецвідзнаки.

Про це повідомляє Український ПЕН.

Фіналістами Премії за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року стали:

Юлія Буйських , "На захід від Бугу" (Видавництво 21)

, "На захід від Бугу" (Видавництво 21) Мирослав Лаюк , "Бахмут" (Ukraїner)

, "Бахмут" (Ukraїner) Антон Санченко, "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" (Богдан)

Спеціальну відзнаку Капітули буде вручено Василеві Махну "за особливий голос в українській есеїстиці останніх двадцяти років і розбудову мостів культурного порозуміння".

Окрім того, під час церемонії буде вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, який прозвучить в ефірі Радіо Культура.

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Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова.

Усього номінантів на здобуття Премії було обрано 9. Твори оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення").

Спеціальну відзнаку Капітули за внесок у розвиток української есеїстики в попередні роки отримували Володимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полин"), Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї"), Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору") та Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"), Андрій Гудима (посмертно, "69 спецій для Серця"), Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню").

Володарями Спеціальної відзнаки Радіо Культура ставали Василь Махно ("Уздовж океану на ровері"), Віра Агеєва ("За лаштунками імперії"), Маркіян Прохасько ("Мрія про Антарктиду"), Андрій Гуменюк ("Африка").

9-12 грудня в рамках Премії імені Юрія Шевельова в Києві проходитиме шостий фестиваль "Дні есеїстики", покликаний популяризувати жанр есею та привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів. 16 грудня відбудеться презентація книжки "Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики".

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.