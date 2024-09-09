"Перші години в Києві я провів під землею". Онук Оскара Шлеммера розірвав співпрацю з Росією і думає про перформанс в Україні

Візити іноземних політиків, акторів, музикантів для України стали звичними після повномасштабного вторгнення. Війна оприявнила Україну не тільки географічно, а й культурно, показуючи різноманіття діячів, із якими можна працювати, і установ, де можна влаштовувати культурні проєкти.

Серед тих, хто відвідав Україну вперше, – куратор, історик мистецтва, антрополог Раман Шлеммер. Він онук відомого німецького митця, дизайнера, хореографа Оскара Шлеммера, що працював зі школою Баугаузу.

Рамана часто згадують саме як онука Оскара – і не дивно, адже одним зі своїх обовʼязків він вважає показати творчість дідуся в різних країнах. Однією з них була й Росія, проте повномасштабна війна обірвала цю співпрацю. Тепер Раман у Києві і сподівається. що його перший візит покладе початок для майбутніх проєктів Оскара Шлеммера в Україні.

УП. Культура поговорила з Раманом Шлеммером про його перебування в Києві, бажання викладати історію мистецтва в Харкові, перформанс, тіло та роботу з архівами дідуся.

Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp !

Тіктоки в Києві

Ми йдемо поблизу Національного академічного театру опери та балету, де Раман прогулювався напередодні нашого інтервʼю. Це його перший візит в Україну, він тут неповний тиждень, і йому все ще важко запамʼятати назви районів, де він був. Проте першими в списку місць, які відвідав, називає Бабин Яр і Михайлівську площу.

ВІДЕО ДНЯ

Екскурсія Києвом у межах програми візитів до України для культурних працівниць та працівників з країн ЄС. Артем Галкін

"Я бачив танки на площі і також свічки з фотографіями. Було сотні свічок". Поїздка Рамана припала на 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність. Він витягує телефон і говорить мені, що якраз перед візитом в Україну зареєструвався в тіктоці. Думав викладати туди лише роботи Оскара Шлеммера, натомість зафіксував ті самі свічки біля світлин українських військових із Михайлівської площі.

Це перший візит Рамана Шлеммера в Україну. Артем Галкін

"Я вирішив публікувати роботи, з якими працюю, щоб показувати їх іншій аудиторії, а не тільки академічній спільноті. Але зараз я створюю кардинально інші речі, як ось це відео з України", – каже Раман, гортаючи публікації у своєму профілі.

Завжди з роботами Оскара

Після свого акаунту в тіктоці Раман одразу показує роботи Оскара Шлеммера. Здається, він постійно має їх при собі, щоб у разі чого говорити про власні дослідження, білі плями, які є у творчості Оскара, про те, що його перформанси 20-х років можуть пропонувати сучасникам.

Найвідоміший перформанс Оскара – "Тріадний балет". Його вперше показали у 1922 році, а розробляв його Шлеммер ще під час Першої світової війни. "Це утопічні костюми, і сьогодні вони все ще вражають. Певною мірою їх можна назвати позачасовими", – вважає Раман.

Після свого акаунту в тіктоці Раман одразу показує роботи Оскара Шлеммера. Артем Галкін

На його кольорових роздруківках – знімки з реконструйованого "Тріадного балету". Ми одразу говоримо про паралелі з українськими митцями: костюми, створені Оскаром, дуже нагадують ескізи Анатоля Петрицького та Олександри Екстер. "Мій дідусь не був другом Олександри, але знав її роботи, бо ті публікувалися у 20-х роках. Вона так само знала про його роботи".

Зараз Раман рідко виступає куратором проєктів сучасного мистецтва, але якщо необхідно допомогти з дослідженнями творчості Оскара Шлеммера, охоче погоджується. "Мене кликали, щоб заповнити прогалини, показати матеріал з архівів дідуся.

Один із найяскравіших проєктів, з якими я нещодавно працював, відбувся в Лос-Анджелесі в Концертному залі імені Волта Діснея. Туди прийшли понад 2000 відвідувачів, і я аналізував, наскільки різні аудиторії обʼєднали роботи Оскара Шлеммера.

У 2019 році організація Frieze у Лондоні спитала, чи є можливість поставити щось з Оскарової творчості. Ми запропонували двадцятихвилинний танцювальний перформанс, для якого реконструювали костюми Шлеммера. Коли люди бачили їх, вони були в захваті. Спостерігаючи за такими реакціями, я переконувався, що зробив правильну річ".

Зараз Раман рідко виступає куратором проєктів сучасного мистецтва, але якщо необхідно допомогти з дослідженнями творчості Оскара Шлеммера, охоче погоджується. Артем Галкін

Від особистих переживань дистанціюватися не виходить, тому на дослідження дідусевих архівів впливає не тільки постать Рамана-науковця, але й Рамана-онука.

"Багато років мене просили курувати щось. Я відмовлявся, казав, що я онук Оскара, власник багатьох його творів, авторського права на деякі роботи. Я виконував дуже багато ролей, тож куратором мав бути хтось інший".

Для Рамана важливо говорити про Оскара, як про митця, творчість якого багато в чому визначали контексти Першої і Другої світової війн. "Оскар був одним із перших, хто творив перформативне мистецтво. Через Другу світову війну в Німеччині все це перервалося. Але я думаю, він може бути своєрідною батьківською фігурою для перформативного мистецтва ХХ століття".

Ми знову повертаємося до "Тріадного балету": "Одна з інтерпретацій "Тріадного балету" полягає в розповіді про досвід Першої світової війни. У цей час солдати носили специфічний одяг, наприклад, маски для того, щоб захиститися від газових атак. Їхнє тіло було повністю покритим. Так само Оскар працював із масками, і ти ніколи не знав, хто за нею ховається".

Для Рамана важливо говорити про Оскара, як про митця, творчість якого багато в чому визначали контексти Першої і Другої світової війн. Артем Галкін

Раман говорить, що саме це відрізняє підхід Оскара до перформансу на початку ХХ століття й сучасне перформативне мистецтво. Однак 2024 рік, триває російсько-українська війна, і ми теж обростаємо новими масками й одягом, якого раніше не знали, який створила воєнна реальність.

Що не так із перформансом сьогодні

Основна діяльність Рамана – це робота з архівами дідуся. Постійні дослідження, пошуки, заповнення білих плям. "У цьому полі мені ще належить зробити чимало. І я не знаю, скільки часу в мене є, щоб усе виконати".

Оскар більшою мірою – сценограф, хореограф, людина, що працювала з перформерами, тому й Раман говорить переважно про перформативне мистецтво.

Для Оскара Шлеммера будь-який перформанс був експериментом, адже він народжувався з його взаємодії з учнями. Виступ потрібно було обговорити, вимовити, витанцювати, обрати для нього доречну форму, щоб той відгукнувся аудиторії.

"Сьогодні перформанс доволі егоцентричний, – дещо розчаровано пояснює Раман. – Це більше про особистість, її вираження, не те, що було в Оскара. Я спілкувався з багатьма молодими митцями, і всі вони здебільшого говорять про себе і набагато менше – про мистецтво. Вони згадують, що, наприклад, у їхньої бабусі був такий-то досвід і переносять його в мистецтво".

Оскар більшою мірою – сценограф, хореограф, людина, що працювала з перформерами, тому й Раман говорить переважно про перформативне мистецтво. Артем Галкін

Так Раман вибудовує опозицію між митцями 1920-х років, які тільки відкривали перформативне мистецтво, з сучасними перформативними практиками. Водночас усвідомлює, що це ті ж ідеї Оскара, але розвинені в часі, переплавлені в інших контекстах.

"Іноді я відчуваю, що менш зацікавлений в особистій історії. З нею ти, безперечно, мусиш справлятися, зважати на неї, але вона не достатньою мірою накладається на мистецьку мову, вона занадто сконцентрована на собі. Це дуже характерний феномен нашого часу, і ми маємо багатьох талановитих митців, які довели цю схему до ідеалу. Їхні перформанси – це повністю їхня життєва історія".

Водночас перформанс – доволі інтимний медіум. Митець, що втілює його, не може бути закритим від аудиторії, і це схоже на спробу передати власну тілесність комусь іншому, незнайомому. Раман усміхається й говорить, що це справді складна дискусія. Згодом додає, що мистецтво можна відділити від особистого досвіду й зробити його абстракцією: "Думаю, тільки тоді це може стати мистецькою формою, яка матиме триваліше життя й значення".

Памʼять війни

У розмові ми постійно перекидаємося з Першої світової війни до сучасної, яка відбувається в Україні. Так постать Оскара Шлеммера стає ближчою до наших контекстів, до українських митців, які створюють у воєнних умовах, чиї концепції, теми, герої, інструменти обумовлені війною.

Раману так само важливо говорити про історію мистецтва й будь-якого митця в контексті, в якому ті існували й створювали. Тож мистецтво навряд чи буде поза війною, якщо та досі триває, і точно не може стати аполітичним. Адже мистецтво також має свою відповідальність.

Раману так само важливо говорити про історію мистецтва й будь-якого митця в контексті, в якому ті існували й створювали. Артем Галкін

"Думаю, один із найбільш драматичних досвідів мого часу – це Перша світова війна, де всі європейські нації боролися між собою. Молоді митці на той час бачили, що мусять захищати власну націю і з ентузіазмом ішли в солдати. Те саме, що сьогодні відбувається в Україні, – молоді хлопці йдуть добровольцями.

Були митці з Австрії, Німеччини, Франції, зокрема й Оскар Шлеммер, які записалися до армії. Коли вони прибули на фронт, то не могли повірити, які воєнні укріплення були збудовані, щоби ця війна відбулася. Чимало з цих митців загинули. Оскар був поранений, і його направили до госпіталю.

Ми тішимося авангарду 1920-х років – Екстер, Малевичу, Мондріану. Але думаю, що їхня творчість багато в чому визначалася впливом Першої світової. Тож краса, яка виходила з їхнього мистецтва, також народжувалася з досвіду цієї війни".

Раману стає сумно від того, що історія повторюється, і ми знову зіштовхнулися з екстремальним, межовим досвідом. Тому впевнений, що війна в Україні вплине на країни у всьому світі, незалежно від їхньої географічної дальності.

"Ми маємо вчитися в історії, маємо памʼятати. Одне з моїх найбільших зусиль – підтримувати памʼять живою. Я не свідок воєнного періоду, але німецькою це зветься zweiter Zeuge – другорядний свідок".

Раман визначає себе так, бо з самого дитинства слухає історії старших. Жалкує, що в дитячому віці людина не достатньо свідома, щоб усе це записувати. Подорослішавши, Шлеммер радіє, що має знання двох попередніх поколінь і вважає обовʼязком передавати їх наступним.

"Мене запрошували до університетів Китаю та Японії як гостьового професора. Вони не хотіли, щоб я суто проводив лекції з історії мистецтва, а щоб говорив про особистий досвід. Інакше студенти не отримають доступу до субʼєкта знання. Звісно, ти можеш говорити про Ван Гога чи Пікассо, але для наступних поколінь дуже важливо усвідомити середовище, в якому ті жили. І цей досвід багато в чому пояснює те мистецтво, яке вони створювали.

Молоді митці, які працюють із власним тілом, мають працювати з історичним контекстом також. Сподіваюсь, вони знайдуть вихід, як працювати з ним, як митці, не тільки як люди".

Раман визначає себе так, бо з самого дитинства слухає історії старших. Жалкує, що в дитячому віці людина не достатньо свідома, щоб усе це записувати Артем галкін

Поставити Оскара Шлеммера в Україні

Перформанс, про який Раман міркує в Україні, – поки що візія, не концепція. Тому його візит до Києва – спроба посадити насіння й подивитися, чи воно проросте. Поки що Раман не має партнерів чи команди для цього проєкту, і я перша людина, яка розпитує в нього про деталі.

"Ще до повномасштабної війни я думав, що можна було б реалізувати тут. Думав, як фантастично буде, якщо я поїду до Харкова й вчитиму студентів там, як я роблю це в Китаї чи Японії".

1 вересня у Вінниці на фестивалі EU4Culture Олеся Саєнко

Найбільше на Рамана вплинули зображення розбомбленого Маріуполя. Дослідник шукав шляхи допомоги, але не мав достатньо контактів для цього. З часом йому вдалося познайомитися і звʼязатися з сучасними українськими митцями й мисткинями.

"Я досить швидко сконтактував з Нікітою Каданом. Спочатку ми обмінялися імейлами, і тоді він надіслав зображення однієї з масок Оскара Шлеммера, які він малював олівцем. Нікіта створював цілу серію масок, і одна з них належала Оскару. Тоді він сказав, як чудово, що я сконтактував з ним, бо він якраз думав про роботу мого дідуся".

Завдяки Кадану Раман звʼязався з культурною менеджеркою, співзасновницею "Асортиментної кімнати" Альоною Каравай. Допомагав із текстом, який мав залучити іноземне фінансування для одного з проєктів для українських митців зі східних областей. Паралельно Раман надсилав листи до німецького уряду, розповідаючи про ситуацію в Україні.

"Мені не було цікаво просто привезти якийсь перформанс в Україну. За освітою я антрополог, тож я спостерігач. Я документую речі, пишу про досвіди. Я не хотів приїжджати в Україну з допитливості, щоб сказати: "О, я був тут і бачив це". Думаю, те, що відбувається в Україні в цей момент – це зміна всього світу. Це змінить наші життя, наші суспільства. Тому я відчуваю потребу бути свідком цього. Так я стаю частиною історії, яку розповідаю. Це чимало говорить про те, як я сприймаю своє життя".

Якщо й ставити щось в Україні, Раман сподівається на щось подібне до "Тріадного балету".

"У цій роботі не було наративу, усі танцівники – дуже абстрактні. Перформанс розповідав про людське тіло, яке рухається в просторі. Головною ідеєю було досліджувати простір, бути свідомим щодо нього. Для мого дідуся це було дуже важливим: танцівники не перетворилися на машин чи роботів, їхнє людське буття все одно перебувало в центрі", – ділиться Раман.

Найбільше на Рамана вплинули зображення розбомбленого Маріуполя. Артем галкін

Танцівникам під час виступу вдавалося досліджувати себе в середовищі: вони рухалися в різному ритмі, хтось крутив обручем, хтось носив костюм зі скла й міг створювати звук, торкаючись іншого перформера. Усе це Оскар Шлеммер розробляв зі своїми студентами на заняттях. Що готовий перформанс, що його підготовка завжди були певним дослідженням. Раман називає його експериментальним і гнучким, тому проєкт зручно адаптувати до будь-якого контексту.

Розрив співпраці з російським музеєм

Кілька років Раман Шлеммер контактував із керівництвом російського музею імені Пушкіна, щоб показати виставку Оскарових робіт чи один із його перформансів. У 80-ті роки в складі індійської делегації історик прибув до Радянського Союзу, працюючи з виставкою індійського текстилю в російській столиці. Імʼя Оскара Шлеммера цікавило російське музейне середовище, адже митці Баугаузу мали міцні звʼязки з російськими установами.

Усі ці візити Раман використовував зокрема, щоб побудувати звʼязки з культурними діячами й поспілкуватися про можливість експозиції Оскара Шлеммера.

"Західні люди були консьюмерами, панував капіталізм. У Радянському Союзі культурні інституції мали важливу роль: музеї, театри були повні людей, бо магазини не мали чого запропонувати. Люди не могли купити все, на товари іноді потрібно було чекати по кілька місяців. А я хотів, щоб якомога більше людей побачили роботи Оскара.

Так як мій дідусь помер у 40-х роках, він більше не міг доносити меседжі своїх робіт. Це була частина мого морального обовʼязку – поширити його роботи та знання. Радянський Союз на той час здавався ідеальним місцем, де дуже багато людей побачать роботи в музеї".

Кілька років Раман Шлеммер контактував із керівництвом російського музею імені Пушкіна, щоб показати виставку Оскарових робіт чи один із його перформансів. Артем Галкін

Після розпаду Союзу роботами Оскара зацікавилася директорка музею Пушкіна. Були спілкування, зустрічі й домовленості, допоки не сталася повномасштабна війна. Для Рамана припинити співпрацю було логічною відповіддю на російську агресію, хоч у спілкуванні з іноземцями я звикла пояснювати, чому її треба зупиняти.

"Коли Росія вторглася в Україну, усі знали, що будь-який артпроєкт з Росією завершується. Директорка музею Пушкіна подала у відставку, бо була проти війни. Крім того, виникали транспортні, фінансові складнощі – контакт із Росією втратився. На жаль, це не завжди спрацьовує в питанні нафти".

Для нас же втрата контакту з російськими установами не свідчить про транспортні чи фінансові складнощі. Натомість ми втратили контакт з роботами українських митців і мисткинь, які Росія свого часу вкрала й помістила в стінах власних музеїв.

Не віриться, що в Києві

Перша можливість приїхати в Україну була в Рамана в січні, проте він не любить холод. Коли випала нагода побути тут улітку, чоловік охоче погодився. "Мені сподобалося гуляти пізно ввечері в Києві, тут чудова тепла погода", – додає Раман. "Але, звісно, треба було встигнути до комендантської".

Дорогу до Києва Раман називає дуже плавною: у потязі він читав Financial Times і згадував дитинство. "Моя мама була хорошою мандрівницею і показала мені багато місць. Вона зробила подорожі частиною моєї освіти й дорослішання. Тож мені було приємно їхати, особливо вночі".

Екскурсія Києвом у межах програми візитів до України для культурних працівниць та працівників з країн ЄС Артем Галкін

Як антрополог і хороший спостерігач, Раману було цікаво дослідити, як розгортається людське життя, доки триває війна.

"Я не готував себе до цієї поїздки. Просто хотів пірнути в це місто, а не шукати щось конкретне. Іноді я прокидаюсь і не вірю, що це може бути правдою, – я зараз подорожую Києвом. Мене забрали зі станції на вокзалі й одразу повели донизу. Я запитав, чому ми маємо туди йти. А чоловік відповів: "Ми йдемо в укриття". Тож мої перші години в Києві були під землею".

Нетворкінг у межах програми візитів до України для культурних працівниць та працівників з країн ЄС Настя Телікова

Культурні діячі, з якими Раману вдалося зустрітися в Україні, розповіли йому і про Мистецький арсенал – як про місце, де він одного разу зможе щось поставити. Але здебільшого Шлеммер розвідував саме місто, вивчав будівлі й памʼятники.

"Я би залишився ще на один день, щоб просто подивитися на історичні монументи, головно – на церкви, бо це щось близьке моїй природі, моєму характеру".

Відвідування Бабиного Яру стали спробою розібратися і в особистій історії Рамана. Він на половину індієць, на половину німець і ділиться, що в Бабиному Яру було складно приймати своє німецьке походження. "Але це частина моєї культурної памʼяті, звісно, я мав відвідати це місце, щоб упоратися з нею", – пояснює дослідник.

"Моя мама була медсестрою під час Другої світової і працювала на східному фронті. Вона часто супроводжувала евакуаційні потяги Червоного Хреста зі східного фронту, і ці потяги нацисти нерідко використовували, щоб перевозити зброю. Тож їх транспорт постійно атакували".

Раман намагався детальніше дізнатися про це в мами, але та пережила такий жах, що відмовлялася про нього розповідати. "Зараз я би підійшов до цього інакше, я би розговорив її, але, на жаль, уже пізно.

Усі ці досвіди – частини моєї історії, і вони створили умови для мене сьогоднішнього. Це також одна з причин, чому я в Україні. я хочу ділитися тим досвідом, який отримаю тут".

Візити в Україну міжнародних митців у партнерстві з "Іншою Освітою" організували Prague Civil Society Centre, Асортиментна кімната, post impreza, proto produkciia та Стипендія імені Антонена Арто.