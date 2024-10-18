"Атакуй. Прагни перемоги. Не визнавай поразки". В кінопрокат виходить "Учень" – обережний байопік про Дональда Трампа

Прямо напередодні виборів президента США у світовий прокат виходить фільм "Учень". Це байопік про життя одного з чинних кандидатів – Дональда Трампа. Він розповідає про зростання його бізнес-імперії нерухомості та відтворює атмосферу 1970-их філігранно, але без сентиментів.

Доля зводить Трампа з харизматичним адвокатом Роєм, який стає його наставником у питаннях бізнесу й особистого життя. Головні ролі виконали блискучі Себастіан Стен ("Перший месник") та Джеремі Стронг ("Спадкоємці"). Реальний Дональд Трамп очікувано фільмом обурився і назвав сміттям.

Кінокритикиня Соня Вселюбська розповідає про бунтівного режисера іранського походження Алі Аббасі, який зняв універсальний байопік про зростання злодія.

Молодий Дональд працює на свого тата в нью-йоркській компанії нерухомості. Він фактично колектор, його робота – насильницький збір орендної плати з нестабільних мешканців.

Дональд давно мріє відкрити розкішний готель у центрі міста, втім це проблематично, адже бізнес родини вже виглядає доволі підозріло. Одного дня, у підвалах сумнівного клуба, Дональд знайомиться з чоловіком на ім'я Рой Кон – адвокатом, відомим в вузьких колах своєю нахабністю.

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Кадр з фільму "Учень"

Майбутній 45-й президент США зачаровується його характером, адже Рой вміє першокласно провертати будь-які афери й тим самим не зраджувати своєму головному правилу – ніколи не приймати відмови. Разом Рой і Дональд створюють потужний тандем, поступово зазіхаючи на все більші бізнес-проекти.

Кадр з фільму "Учень"

Режисер "Учня" Алі Аббасі – данець іранського походження, на рахунку якого всього кілька фільмів. Проте він уже підкорив найкращі фестивалі світу та може дозволити собі залучати до зйомок кінозірок.

Аббасі вільно працює в абсолютно різних жанрах і стилістиках, знімаючи кінокартини різними мовами. Його шведськомовна стрічка "Кордони" здобула прихильність Канського кінофестивалю за глибоке дослідження соціального осуду інакшості.

Перськомовний трилер "Вбивця "Священний павук" цього режисера вийшов під час хвилі жіночих протестів в Ірані. Він розповідає про релігійного фанатика, який ночами страчував проституйованих жінок на вулицях Мешхеду.

Як і попередні фільми Аббасі, "Учень" є політичною заявою, режисерським бунтом через мистецтво. Він створює досить некомпліментарну, карикатурну історію про Трампа. Проте...

Кадр з фільму "Учень"

"Учень" є наймасштабнішим проєктом Аббасі, але і найобережнішим. Тут акт протесту радше обмежується фактом існування фільму.

"Учень" обачно проходиться по біографії Трампа, концентруючись насамперед на його психологічному портреті. Картина розповідає не історію демона, а звичайнісенької, навіть нудної людини, якій просто пощастило народитися в багатій родині і зустріти "правильних" людей у правильний час. Трамп постає у фільмі надто знайомим, звичайним смертним, а не всемогутнім напівбогом на вершині світового Олімпу.

Структура історії на якій концентрується Аббасі тяжіє до фольклорної. Формально це абсолютно класична оповідь про народження зла, яке паразитує на силі інших. Слабка особистість поступово нарощує свою силу і щойно досягає вершини – стає втіленням зради. А пластмасовість Трампа як явища підкреслює мова тіла актора.

Себастіан Стен, що грає 45-го президента США, відомий своїми акторськими експериментами і не вперше працює з величезною кількістю гриму. Майже одночасно з "Учнем" він знімався в інклюзивному фільмі "Інша людина" в ролі актора з нейрофіброматозом.

Себастьян Стен в ролі Едварда у фільмі "Інша людина"

У стрічці "Учень" він надягає дивакувату перуку, а з розвитком сюжету – і накладне підборіддя. Його обличчя поступово жовтішає. Коли камера знімає крупним планом, схожість з реальним Трампом вражає.

Кадр з ільму "Учень"

Не менш цікавою тут є і робота Джеремі Стронга. Актор, відомий роллю Кендалла Роя в серіалі "Спадкоємці", тут грає того, ким Кендалл Рой мріяв стати все життя. Власне, в "Учні" героя звуть Рой, це харизматичний бізнесмен зі сталевим характером, який не боїться ризиків.

"Учень" – це ще одна можливість пересвідчитися, що Стронг є сильним драматичним актором. У фільмі його кар'єра і він сам поступово вмирає. І за цим неймовірно цікаво спостерігати.

Болгарська акторка Марія Балакова виконує роль дружини Трампа Івани зі всіма карикатурними атрибутами східноєвропейської діви.

Кадр з фільму "Учень"

Вплив телебачення на 70-ті у фільмі особливо підкреслена. Режисер використовує телевізійне співвідношення екрану і створює відчуття наче ми дивимося біографічний сюжет на американському телеканалі. На тлі лунають гіти того часу.

З розвитком сюжету, тим часом як сила та статки Трампа зростають, кадр сповнюється кітчевими проявами багатства. Коли спостерігаєш комічні сварки подружжя Івани та Дональда в мармурово-золотих інтер'єрах, "Пшонка-стайл" здається навіть милим.

Очікувано, що реальному Дональду Трампу ідея стрічки не сподобалась. Вже наступного дня після премʼєри в Каннах команда Трампа назвала фільм сміттям, а невдовзі й приготувала позов, звинувативши режисера в наклепі та втручанні у вибори.

Попри все, фільм знайшов дистрибʼюторів і вийшов у світовий прокат. Ця картина дає можливість Алі Аббасі нагадати, що за будь-яким образом культового лиходія ховається якась неповносправність.