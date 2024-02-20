Між пеклом і повсякденням: фільм "Зона інтересу" про милу сім’ю коменданта концтабору виходить в українські кінотеатри

Сонячний літній день в центральній Європі. Пʼятидітна сімʼя – здається, дуже щаслива – насолоджується часом в заміському будинку серед плескоту річки, запаху квітів та приємно гріючих променів сонця. От тільки одна проблема: постійний гул, який треба перекрикувати, щоб не збожеволіти. І не дивно, адже за стіною – 1943 рік та один з найбільших нацистських концтаборів – Аушвіц.

22 лютого в український прокат виходить переможниця 3-х номінацій BAFTA "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера про життя родини коменданта Аушвіцу. Кінооглядач УП.Культура Кирило Троїцький розповідає, чому цей фільм викликає обурення та разом з тим розуміння, який виклик стоїть перед Україною та Європою після нинішньої геноцидальної російської війни.

Трейлер фільму "Зона інтересу"

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Фільм розповідає про невеличкий період з життя сімʼї Рудольфа Гьосса (Крістіана Фріделя), коменданта Аушвіцу, та його дружини Гедвіг (Сандра Гюллер), які живуть з дітьми у власному маєтку, відділеному від концтабору стіною. Але попри вкрай трагічне історичне тло, цей фільм складається з безлічі побутових сцен. Вивішування білизни, ходіння в садку, купання у річці, риболовля – все це на пару з намертво-статичними кадрами намагається створити ефект стабільності та розміреності життя, вказати на те, що ніби нічого не відбувається.

Саме це в цьому фільмі лякає найбільше, і саме це вносить його в розряд фільмів жахів. Але не тих звичних горорів, де найстрашніше досягається ефектом несподіванки, як це буває при використанні скримерів.

У випадку "Зони інтересів" жодних несподіванок ми не маємо, все показане є цілком очікуваним та звичним. Що важить натомість, то це не показане – жахіття, про існування яких ми знаємо, але які побачити ми не в змозі, адже вони відбуваються там, за стіною, і родина Гьоссів навіть не хоче про них знати.

Кадр з фільму.

Але не знати не виходить: реальність Аушвіцу то тут то там нагадує про себе – чи то в жовтогарячому промінні крематорію на стіні кімнати, чи то в купі попелу з кістками, що несуться рікою.

В сімʼї намагаються щосили відмежуватися від цієї реальності, Гедвіг повсякчас ходить садом і робить “перекличку” рослинам: "азалії, розмарин, буряки, фенхель, тут соняшники, а ось це кольрабі – діти її обожнюють". Все задля того, щоби замість назв рослин в голову не лізли думки про добриво, на якому виріс цей сад.



Кард з фільму.

Цією буденністю фільм жахає, але також обурює. Здається, що Ґлейзер тут намагається показати злочинця як звичайнісіньку людину, як таку, що нічим не відрізняється від інших, а тому також таку, що заслуговує на співчуття.

В цьому Ґлейзер майже напевне коментує відому концепцію Ганни Арендт про "банальність зла", за якою типовий злочинець в тоталітарному суспільстві (як-от Гьосс або Адольф Айхман, про якого і пише Арендт) не є уособленням якогось надлюдського та демонічного зла, а є звичайною людиною, конформістом, що здатний на велике зло задля просування по карʼєрній драбині, а не задля самого зла. Такий собі “маленький гвінтік” в машині вбивств, який коїть злочини тому, що інші також їх коять.



Кард з фільму.

Таким само бездумним та банальним, може здатися, є і Гьосс із фільму Джонатана Ґлейзера. Саме цим фільм обурює – бездумність злочинця ніби відкриває стежку до його виправдання та скидання відповідальності з нього (цей наслідок "банальності зла" часто закидали і самій Ганні Арендт, з чим вона, заради справедливості, не погоджувалася і однозначно засуджувала злочинців).

Але на другий погляд починає здаватися, що Ґлейзер не стільки втілює концепцію Арендт, скільки полемізує з нею, адже в деталях фільму ми бачимо, як за поверхневою банальністю сімʼї злочинців ховається майже нелюдська байдужість до досвіду інших. Візьмемо всього один з мікродіалогів цього фільму:



– Вгадайте, де я знайшла цей діамант? В зубній пасті.

– Це ж яким кмітливим треба бути!

Кадр з фільму.

Нам ніколи не кажуть, чия це була зубна паста, чи хто мав бути "кмітливим", але ця невимушена репліка викликає у розуміючого глядача жах від дрібʼязковості героїв фільму.

В іншому епізоді подружжя радіє новині про депортацію 700 тисяч угорських євреїв і особливо тому, що управляти їх знищенням буде саме Гьосс. Після такого, жодного сумніву стосовно "банальності" злочинця не залишається – як не залишається і місця для співчуття до нього.

Кард з фільму.

Здається, що в цьому полягає принципова цінність цього фільму і для України, і для всього світу. Він потрібен для того, щоб навчитися бачити жахливе в повсякденному, щоб побачити неможливість відмежування він існуючого в кроці пекла. Зрештою, для того, щоб випадково не виправдати злочинця, що сховався під покровом банальності та пристосувальництва – виклик, який ще стоятиме перед нами в майбутньому.