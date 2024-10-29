Росіяни влучили авіабомбою в пам'ятку національного значення – харківський Держпром

Увечері 28 жовтня російські війська атакували центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Одна з них влучила у Будинок державної промисловості – пам'ятку національного значення.

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Внаслідок обстрілу постраждали 7 людей, повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов. За даними Офісу генпрокурора попередньо відомо про 9 постраждалих.

"Навколо нашої будівлі вже були вибухи, тоді були пошкоджені тільки вікна. Зараз, звісно, більш відчутні пошкодження, значний збиток. Ми почнемо зашивати вікна, накривати те, що пошкоджено", – розповів у коментарі Суспільне Харків директор Держпрому Микола Чехунов.

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У Будинку державної промисловості знищене перекриття над третім поверхом, немає однієї стіни. Також ударною хвилею розтрощені вікна та частина другого поверху.

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"Саме 500-та бомба [ФАБ-500, – УП.Культура] прилетіла в центр міста, в Держпром, який з 1941 по 1943 рік не розвалили німецькі нацисти. А зараз росіяни намагаються його знищити", – наголосив начальник Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами правоохоронців, влучання відбулося в один з під'їздів, де розташовується господарський суд. Авіаційна бомба саме влетіла в один з кабінетів суддів. Поряд також знаходилися цивільні приміщення, жодне з яких не мало воєнного значення.

Прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Держпром після атаки росіян у січні 2024 року Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Вже вдруге росіяни пошкоджують будівлі Держпрому. Перший раз військові вдарили по об'єкту національного значення 2 січня 2024 року. Тоді не було постраждалих, стіни не отримали пошкоджень. Втім, вибило вікна та вітражі, пошкодження зачепили майже всю північно-західну частину будівлі.

Чому Держпром важливий

7 вересня 2022 року, ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них, зокрема, опинилася харківська будівля Держпрому.

Будинок Державної промисловості. Sergiy Stepanenko

Будинок державної промисловості, або ж Держпром – пам’ятка архітектури у стилі конструктивізму, створена ще під час його зародження. Це найбільша будівля цього стилю, а також перший радянський 13-поверховий хмарочос, збудований впродовж 1925–1928 років.

Держпром у роки Другої світової війни. відкриті джерела

Держпром розташований на центральній площі Харкова – на площі Свободи.

У січні 2018 року Кабінет міністрів вніс Держпром до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.