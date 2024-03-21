У Харкові від російського обстрілу згоріла друкарня

20 березня внаслідок удару протикорабельною ракетою Х-35 по промисловій зоні Харкова, згоріла друкарня "Гуров і К". Про це повідомляє видання "Читомо".

Як стало відомо УП.Культура, повністю знищена також і Типографія "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.

Станом на вечір, 20 березня, відомо про п'ятьох загиблих. Ще 5-ро людей вважаються зниклими безвісти. Від обстрілу зайнялася пожежа, її гасили до пізньої ночі.

У приміщеннях зберігалася велика кількість паперу, картону та фарби. Через це одразу після ракетного удару вогонь швидко поширився на усі чотири поверхи будівлі.

Під час гасіння пожежі вдалося врятувати одного з працівників підприємства. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, побачили чоловіка, який висів на кондиціонері біля вікна третього поверху. Висота складала близько 18 м над землею. Щоб дістатися до нього, рятувальники спершу розгорнули висувну трьохколінну пожежну драбину, а останній проліт подолали за допомогою штурмової драбини.



"Попередньо, загиблі — це двоє жінок та троє чоловіків. Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", — повідомив начальник Слідчого управління поліції Сергій Болвінов.



У друкарні "Гуров і К." друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.

Окрім витратних матеріалів, обидві компанії втратили у вогні і друкарське обладнання. Обсяг збитків поки не беруться порахувати, станом на 21 березня працівники друкарні і типографії розбирають рештки вцілілого після пожежі.

Раніше від російських острілів у Харкові вже постраждав "Будинок Друку".



Впродовж 2022 року від Російського вторгнення постраждали видавництва "Ранок", "BOOKSHA", "Тези", "Жорж", "АСАА", "Фоліо", "Блим-Блим", видавництва Жупанського, "Віхоли", "Мольфар", "ПЕГАС", "Час майстрів", "Парасолі", групи "Основа", видавництва 4mamas та інші.