Поліція Чернігівщини почала розслідувати знищення масового поховання жертв Голодомору

Поліція та слідчі Прилуцького районного відділу відкрила кримінальне провадження про можливе знищення цвинтаря в селі Івківці, де були поховані жертви Голодомору. Напередодні місцеві медіа повідомляли, що поховання розрівнюють бульдозерами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Наразі слідчі розслідують дії місцевої влади: "На місці події працювала слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції, яка провела огляд території та опитала місцевих мешканців. Наразі слідчі вивчають документи, пов’язані з цією подією".

На місці поховання у вівторок, 25 березня, працювала робоча техніка che.cn.ua

Провадження відкрили по факту порушення статті 297 Кримінального кодексу України, а саме "Наруга над могилою або іншим місцем поховання". Триває досудове розслідування, поліцейські вивчають документи про наявність поховань на пошкодженій ділянці.

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Що сталося в Іванківцях

У вівторок, 25 березня, місцеві медіа почали повідомляти, що у селі Івківці Ладанської громади на Прилуччині бульдозерами знищили місце масового поховання жертв Голодомору. Там було поховано щонайменше 162 людини.

На місце роботи техніки почали збиратися місцеві жителі. Вони повідомили, що їх про знищення масового поховання не попереджали. За словами івківців, вони неодноразово зверталися до селищного голови з проханням зупинити роботи, адже в багатьох на тому місці покояться вбиті голодом родичі.

Журналісти місцевого каналу теж намагалися зв'язатися з селищним головою, однак Роман Ювченко відмовився коментувати на камеру, лише пояснив, що ця ділянка не вважається кладовищем в плані територіальної громади. Він також каже. що усі роботи на цьому цвинтарі здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою.

Земельні роботи припиняти не планують. Натомість обіцяють озеленити територію. На ній встановити меморіал жертвам Голодомору.

Залишилися поодинокі могили на місці, яке знищили бульдозерами che.cn.ua

Звернув увагу на протиправність дій й Національний музей Голодомору-геноциду. Там наголосили, що цвинтар в Івківцях є одним з понад тисячі місць масового поховання на території України. Він задокументований у геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", яка була створена у 2019 році.

В Івківцях від голодомору загинуло щонайменше 162 людини, серед яких була велика кількість дітей. Як зазначають у музеї, це лише ті імена, які змогли встановити.

"Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Сільчани дотепер відвідують могили рідних", – йдеться у повідомленні Музею.

Наразі Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до Голови Ладанської ТГ та Голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

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