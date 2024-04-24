Що наші діти дивляться на YouTube українською?

У купе їде дівчинка років 5, її старший брат 8 років і їхня втомлена мама, яка зараз спить. Вони щось вмикають у планшеті й до моєї полиці крізь навушники долітають фрази російською мовою. Чи могла їхня мама заздалегідь якось проконтролювати вибір мови в інтернеті? Чи маємо ми конкурентоспроможний контент українською?

Креативна агенція Або.Освіта досліджує українськомовний дитячий відео контент для клієнтських проєктів, щоб якісних дитячих роликів у нашому інфопросторі стало більше.

Для цього я обʼєднала зусилля з колегою, комунікаційницею Софією Касьяненко і звернулась до батьків, вчителів, блогерів і медійників із питанням про мультики українською. Ось що ми дослідили.

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Що травмує більше: жорстокий контент чи російська?

Якщо перемкнути YouTube на режим "інкогніто" та поглянути, що пропонується на стартовій сторінці, можна не знайти жодного українського мультика. Українська музика та новини є у топі відео, але дітей таке не зацікавить. Вводжу в пошук слово "мультики". Очікувано, випадають російські "Маша і Мєдвєдь", що вже мільйони разів критикували за пропаганду небезпечних ідей, а одразу за ними — мультик про танки, огляди товарів, словом, усе російською.

Скажімо, після завантаження сторінки YouTube концепція національно-патріотичного виховання, затверджена МОН у 2022 році, починає сильно програвати для пересічної української дитини.

«Я більше непокоюся, що мої діти захопляться російськомовним контентом, ніж що вони побачать в інтернеті щось загрозливе чи травматичне для психіки. З молодшою дочкою в нас є домовленість, що російською вона не дивиться; якщо я чую російську, роблю їй зауваження, але вона зазвичай каже, що ввімкнула це відео випадково, і я їй вірю», — каже креативний директор Львівського медіафоруму, батько трьох дітей Отар Довженко.

Хоча позиція дорослих українців не однорідна. Хтось категорично відмовляється від російських відео продуктів, аби точно не фінансувати москву. Хтось каже, що в їхній сім’ї говорять різними мовами або що "мову ворога треба знати". Також існує думка, що дозволяти дітям користуватися гаджетами не можна взагалі.

«Постійно дорікаючи дитині за надмірне використання гаджетів, ви можете відштовхнути її від себе. Набагато важливіше бути поруч, намагатися зрозуміти й тоді, коли це можливо, пропонувати альтернативу», — додає Отар.

Українськомовні відео для дітей: велика корисна підбірка

YouTube Kids і батьківський контроль роблять небезпечний інтернет трохи більш керованим. Також можна створити окремий акаунт і списки за вподобаннями.

Учителька початкових класів приватної школи Midgard Поліна Соколовська зробила підбірку з рекомендаціями YouTube каналів для батьків, що використовує у своїй практиці.

На випадок, коли треба зайняти дитину і не сидіти поруч, складіть плейлист з розважальними мультиками від:

Для тих, кому цікаві давня та сучасна історія України, сподобаються канали:

Це наше і це твоє"

Україна. Нескорені міста"

Книга мандрівка" — про відомих українських постатей від часів Київської Русі до сучасності в креативній подачі: "Як Шевченко став зіркою", "Як Санта в Україні саундтрек знайшов", "Магічний світ козаків-характерників", сезон "Нескорені" присвячений російсько-українській війні й історії українських міст;

Світ чекає на відкриття" — про історію походження звичних нам речей як олівець, гумка чи вертоліт.

Життєві поради про поведінку в суспільстві та вдома, боротьбу з нудьгою і неприємними відчуттями й емоціями дає канал психологині Світлани Ройз "Корисні підказки"

Разом провести експерименти:

Наука для дітей"

Цікава наука"

Наука " для початкових класів від Всеукраїнської школи онлайн та LearningUa". Часто під час пояснень ведучі пропонують дітям взяти речі, що є вдома, і спробувати ті чи інші їхні якості, тому добірку з експериментами краще дивитися разом.

Розвивають креативність канали:

Вчити літературну українську мову, нові слова і фразеологізми допомагає мультсеріал про Лепетунів на каналі "Мова – ДНК нації" і канал від "Український інститут книги", де є аудіоказки та біографії сучасних українських письменників.

До речі, на YouTube безліч дитячих пісень: діти обожнюють пісню про 25 областей України від авторки Марічки Берізко (Лисенко), також на її каналі можна знайти пісні про різні частини мови, синоніми й антоніми тощо, вивчення філології ще ніколи не було настільки простим.

Учасник шоу "Голос країни" має цілий канал розважальних дитячих пісень українською "Savko Studio". Наспівуючи їх, дитина розвиває словниковий запас і вокальні дані.

Як українськомовному контенту стати помітнішим за "маш і мєдвєдєй"?

Діти повторюють те, що бачать і чують. В рекомендаціях соцмереж знаходимо хлопчика, який читає вірш Іздрика напам’ять:

Готуючи цей матеріал, ми поговорили з його мамою, Вікторією Веретельник.

«У мене двоє синів: Всеволодові 5, Володикові 1,8. Загалом, я така ж мама, як і інші — коли не має ресурсу, то можу ввімкнути якийсь повнометражний мультфільм. Він любить дивитися про Людину Павука. Коли він був маленьким, то в мене було чітке правило: ніякого контенту іншими мовами, поки не навчиться добре розмовляти рідною українською.

На сьогодні я не мушу контролювати, чи дивиться він російською, бо він відразу перемикає і знає ті мультики, на які у нього заборона. Відгороджували російськомовний контент ми ще до війни, це було зрозумілим без слів. Зараз, навіть якщо мені у стрічці щось може випасти російською, Всеволод дуже злиться», — каже Вікторія.

То як українському мультику перемогти російський у топі на YouTube?

Наприклад, «Маша і Мєдвєдь» — не випадковий мультик. Це російський продукт з цілісною комунікаційною стратегією, що охопив власний і закордонний ринок і створив цілу інфраструктуру навколо себе: іграшки, сувеніри, книжки, наклейки, аксесуари, костюми аніматорів.

Варто визнати: цей досвід корисно переймати українським освітнім продуктам для дітей та акаунтам з дитячим контентом. Поширюйте вашу ідею, персонажів, просування бренду в максимальній кількості каналів інформації.

Ведіть TikTok, організуйте партнерство з бізнесом, що поділяє ваші цінності, чи з телебаченням або інфлюенсером, інвестуйте в мерч та офлайн івенти — загалом, розбудовуйте бренд серйозно і безкомпромісно.

Виробництво 1 серії (тривалістю до 3 хвилин) українськомовного мультика з ілюстрованими персонажами коштує в середньому 100 000 грн — що є суттєвою сумою для громадських організацій і пересічних креаторів. Але може бути хорошою інвестицією для бізнесів-змінотворців: адже власний мультик на YouTube — це цілий продакт-плейсмент, щоб ненавʼязливо піарити товари й послуги для дітей, мам, домашніх улюбленців, для цілої родини. Чи є щось ліпше за власне промо відео, яке маленькі українчики дивляться щодня за сніданком?

Включіть це в комунікаційну стратегію та не втрачайте можливість, поки українськомовний YouTube для дітей ще не перевантажений. Ми в агенції Або.Освіта зацікавлені в тому, щоб дитячого відео контенту, ініційованого українськими авторами, було більше, і він став конкурентним та якіснішим — з ідеєю, візуальною комунікацією, продакшном та стратегією просування готові допомогти.

Звісно, знімайте те, від чого щиро шаленіють діти.

Мавка і Пес Патрон нині займають нішу народних улюбленців дітей, але впевнена, що ми здатні на більше. Уявляю час, коли батьки в сусідніх країнах говоритимуть: «О, знов цей український мультик виліз на YouTube! Розумію половину слів, але ж який крутий!»

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