Бетховен-детектив, монстри загадкового міста і марнославний Зорро: добірка найкращих серіалів жовтня

Рекомендуючи чергову кількість найцікавіших серіалів (на нашу думку), треба зазначити, що для їх віднаходження для перегляду треба добре постаратися. Адже все не так просто в нашій країні, де, по-перше, йде війна, а по-друге – досі телебачення та інтернет не є добре влаштовані.

Більшість серіалів, що можна легально подивитися в Україні, не перекладаються голосом на українську, меншу кількість – надають з українськими субтитрами.

Головними гравцями на легальному ринку є Netflix, Amazon Prime і Apple TV+ – там все біль-менш зрозуміло, є або переклад український, або субтитри. У решті випадків – або нема перекладу (англійські субтитри при іншомовному виробництві), або треба шукати контент, бо в Україні досі нема представництва більшості провайдерів, стрімінгів і телеканалів, а їх контент частково куплений і транслюється на різних платформах.

Як, наприклад, з творами Paramount+, які доступні на платформах онлайн-телебачення Київстар ТБ, 1+1 video та Megogo. НВО MAX частково демонструються на Megogo, Київстар ТБ або на сайтах UAkino та UAserial. Така ж історія і з каналами FX, Srarz, ВВС, ITV, TF1, 4 Chenal, NRK чи решта, які реально подивитися на супутниковому телебаченні в поодиноких великих пакетах "максимальної підписки", або на сайтах з незрозумілою легалізацією, на кшталт, uafix, lavakino тощо.

Одначе точно є сенс стверджувати: наш глядач може подивитися майже все, створене головними чи меншими виробниками світу. А легше це робити з нашим рекомендаціями.

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Зорро (Zorro)

Показ: Paramount+, Франція

Французька версія пригод іспаномовного месника каліфорнійської Мексики аніскільки не порушили величної історії, навіть навпаки – додала до образу, створеного у свій час Дугласом Фербенксом і Аланом Делоном, акторської та жанрової оригінальності.

По-перше, тепер Дієго де ла Вегу та його альтер его месника в масці, Зорро, зіграв Жан Дюжарден ("Артист"), чоловік за 50-т, але все одно красень ще той. По-друге, пригодницьке кіно набуло нюансів комедії положень з усіма атрибутами, знайомими за фільмами з Луї де Фюнесом та П’єром Рішаром.

А ще творці додали духа батька; погралися з образом головного переслідувача Зорро, сержантом, який постав смішним фанатом свого противника; і зачепили марнославство Зорро, його бажання слави, і на якийсь час він постав актором, що забув своє покликання через радість від овацій та гонорарів. Смішно, дотепно і майстерно поставлено.

Кільце (De Ring)

Показ: NPO/BNNVARA , Нідерланди

У гарного детективного серіалу має бути захоплива, бажано оригінальна історія. Але "Кільце" лише з 3-ї серії стає детективом, починаючись як цілком оригінальний трилер, коли адвокатка, несподівано для себе, піддаючись темному бажанню-імпульсу, ніби випадково краде знайдений перстіньчик свого клієнта.

А клієнт, виявляється, цього тільки і чекав, записавши на камеру її вчинок. І ним починає її шантажувати, схиляючи до сексу, як до плати за його мовчання. Тим самим за образом лагідного, успішного, симпатичного чоловіка і батька сімейства проступає монстр. Якого вбивають. Хто?

Шукаючи відповідь, герої розкривають шафу, повну скелетів. І роблять вони це в дуже незвичний спосіб, через що можна сміливо сказати: "Кільце" – лакмусовий папірчик голландської ментальності, гранично відмінної від французької, англійської чи тим паче американської. Цікава несподіванка!

Ззовні – 3 ( From )

Показ: MGM+ / Paramount+ , США

З містичного містечка, куди можна заїхати, але виїхати з якого – ні, нарешті вибирається одна з героїнь, теж в містичний спосіб. І цей сюжетний поворот, зроблений на початку 3-го сезону, є немов відкриття вікна для провітрювання задушливого простору 2-го сезону.

Загалом цікава ідея серіалу, духовно дуже близького до Стівена Кінга, а формально і сенсовано "Повороту не туди" і йому подібним фільмам, еволюціонує, і це його рятує. Бо вже видихлась інтрига "чому не можна виїхати з міста?" і "що це за бісові істоти, що вночі, маючи тіла людей, стають монстрами і здатні зжерти кого завгодно?".

"Провітрення", організоване шоураннером Джоном Гріффіном, який 5 років тому вже мав стосунок до кінгівської "Зони сутінків", відбувається жорстким чином, в прямому і переносному значенні – монстри активізуються, розриваючи одну з героїнь. Нова інтрига, більші ставки – є що дивитися, словом.

Створіння Кенсон а – 2 ( Gyeongseong Keulicheo )

Показ: Netflix , Південна Корея

Вінегрет жанрів з історичного і військового, фантастики і жахливчика, бойовика і мелодрами незбагненним чином виявився придатним для споглядання в 1-му сезоні "...Кенсона". В 2-мумелодраматична лінія отримує більшу роль, роблячи серіал високою мелодрамою, ледь не шекспірівського польоту "Ромео і Джульетти".

Творці ще більш сміливо – хоча куди далі?! – переносять події з 1945 року минулого століття в сьогодення, продовживши життя головній героїні шляхом проникнення в неї джгутика-спори чудовиська, створеного японськими вченими в ході їх нелюдських експериментів над корейцями. Якось переноситься і дух її коханого, а заразом і чудовиськ стає більше, розмножених божевільними вченими...

Масштабування всього монструозного, попри гротесковість, зможе потішити пристраснихлюбителів подібного, на кшталт нещодавно корейського "Проекту "Тиран" чи двох сезонів японського "Дім, милий дім".

Ніхто цього не хоче ( Nobody Wants This )

Показ: Netflix , США

Дотепна, не дурна і провокативна суміш нещодавньогопольського "1670" з давно відомим американським "Сексом і містом". Героїня (у виконанні Крістен Белл)дуже подібна навіть зовнішньо на Сару Джессіку Паркер, крім того, що сама веде підкаст, зустрічає рабина, і закручує з ним роман.

У свою чергу кумеднезнущання та глузування над єврейськими етнічними особливостями – шовіністичне ставлення до неєвреїв-гоїв, в’їдлива мамуся, багатослівність і концентрація на родині, – робить серіал стилістично подібним як раз до "1670", з його національними саморефлексіями.

Шоураннер "Ніхто цього не хоче" Ерін Фостер, реформістська іудейка і дружина єврея, добре знаючись на всіх сімейних колізіях, дуже вміло, смішно і, водночас, без антисемітизму, розкладає характерні єврейські особливості в сюжеті про зіткнення двох культур в сучасній Америці. Всі 10 серій – суцільне задоволення від пінпонгу кпин.

Людвіг (Ludwig)

Показ: ВВС / Велика Британія

Драматургійно це найбагатший серіал місяця, де британський стиль і жанр, помножені на розум і смак,вкладаються у вишукану форму 6 детективних серій по годині кожна. Тут навіть назва обігрується в хитромудрий спосіб, коли і герой має ім’я Людвіг, і музичний ряд – стосунок до Бетховена.

Маючи брата близнюка, Людвіг, втім, сильно від нього відрізняється, ведучи замкнутий спосіб життя відлюдника аутичного ґатунку. І лише наполегливість дружини брата примушує його вибратися зі своєї берлоги, бо треба – брат зник.

В нагоді стають дивацтва Людвіга, здатногоконцентруватися на чомусь одному, власне, на створенні та вирішенні кросвордів, а його природна – чи розвинута за життя – пристрасть розгадувати загадки робить його унікальним детективом, в цьому цілком збігаючись з конкретно професією детектива його брата. Конан Дойль з Агатою Крісті дали б творцям п’ятюню.

Побачення в реальному житті ( Dates In Real Life )

Показ: Norsk Rikskringkasting (NRK) , Норвегія

Дівчина майже всуціль живе у віртуальній реальності, при цьому фізично знаходячись в підвалі материного будинку. Несподіваний виклик такому життю – коли її "хлопець з комп’ютера" каже, що тепер має намір зустрічатися з "живою" дівчиною. Героїня вибирається на світ задля помсти "зраднику", і починає сама зустрічатися із "живими" хлопцями.

Ніби дивовижний, футуристичний сюжет, насправді має багато спільного з реальністю, коли цивілізація дає можливість існувати і в спосіб неіснуючого життя. Тим самим серіал чудово проявляє проблеми цієї цивілізації, проблеми самотності, страху, вразливості, але й емпатії, все ще потрібної та дієвої.

Режисер і сценарист 7-серійного серіалу Якоб Рьорвік вже давно вивчає тему втечі, закритості та руйнації світу, ще 4 роки тому зробив короткометражку про апокаліпсис і влучну повнометражну чорну комедію про зациклення на собі. Цікаво і важливо!

Кому не вистачило, рекомендуємо, що ще дивитися: легкий французький кримінальний детектив "Лови момент" (Carpe Diem), закручений британський екшн-трилер "Нічний потяг" (Nightsleeper), зрозумілий 2-й сезон американської кримінальної комедії "Король Талси" (Tulsa King) або 4-серійне шедевральне авторське аніме-жахливчик "Спіраль".