Повернення Франкенштейна і Носферату, БДСМ від Ніколь Кідман та український Sci-Fi – найочікуваніше кіно 2025

Новий 2025 рік обіцяє потішити нас великою кількістю кіно. Це довгоочікувані стрічки, фестивальні гіти, римейки та нові частини франшиз. Серед них – нове втілення невмирущих Носферату та Франкенштейна, Ніколь Кідман у ролі зрілої сексуальної жінки, що прагне БДСМ-стосунків із молодиком, та українська фантастика про останню людину у всесвіті, а також довгоочікувана прем'єра від режисера оскароносних "Паразитів" Пон Джун Хо.

Кінокритикиня УП. Культура Соня Вселюбська вже переглянула переважну більшість рекомендованих стрічок та спілкувалася з їхніми режисерами. Вона зібрала еклектичний список кінорелізів 2025-го року та розповідає, чого від них очікувати.

"Носферату", режисер Роберт Еггерс

Молодий американський режисер Роберт Еггерс працює в жанрі горорів нового покоління, для створення яких занурюється в дослідження історії кіно. Після успіху фільмів "Маяк" (2019) і "Варяг" (2022) він заволодів довірою індустрії та "посягнув на святе" – культову історію, що 100 років тому визначила напрямок розвитку жанру.

Йдеться про римейк фільму 1922 року "Носферату. Симфонія жаху" німецького режисера Фредеріка Вільгельма Морнау. Історія вампіра, що приносить в місто чуму – еталонний приклад німецького експресіонізму. Надалі за нього брались чимало режисерів, серед яких Френсіс Форд Коппола і Вернер Герцог.

В Еггерса вийшла особлива версія "Носферату". Він одночасно прагнув максимально осучаснити історію й водночас віддати шану німецькому автору. Мені пощастило не лише побачити фільм, а й поспілкуватися з режисером Робертом Еггерсом та аткором Віллемом Дефо. Про те, як дослідження українського фольклору вплинуло на створення зовнішності графа Орлака та як Дефо знімався в сцені з реальними щурами, напередодні виходу стрічки в прокат буде можливість почитати в інтерв'ю на УП.Культура.

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" Хороша погана дівчинка", режисерка Галина Рейн

Це фільм від американської незалежної студії А24, що стрімко набирає обертів останніми роками. При цьому студія продовжує приділяти чималу увагу європейським режисерам і режисеркам початківцям, про що й свідчить новий фільм нідерландки Галини Рейн.

Фільм розповідає про Ромі (Ніколь Кідман), неперевершену кар'єристку, матір і дружину, яка має все крім інтимного задоволення. Одного дня на порозі свого офісу вона зустрічає молодого стажера Семюеля (Гарріс Діккінсон), який зчитує її сексуальні бажання та запрошує дослідити практики БДСМ.

"Хороша погана дівчина" – це фільм про природу жіночої сексуальності та діалог між поколіннями й гендерами. Про те, що бажання жінки підпорядковуватися та отримувати задоволення від принижень – не є чоловічою проєкцією. Ця модель запальних статевих стосунків бездоганно зіграна Кідман та Діккінсоном. А якщо взяти до уваги комбінацію неймовірної операторської роботи й музики, то фільм є просто обов'язковим для перегляду.

"Бруталіст", режисер Бреді Корбет

Нова стрічка американського режисера Бреді Коберта приголомшила останню едицію Венеційського кінофестивалю. Це масивне кінополотно хронометражем у 215 хвилин і водночас малобюджетний фільм, сюжет якого просто не вкладається в голові.

Він розгортається після Другої світової війни. Головний герой Ласло Тот (Едріен Броуді) – угорський єврей і архітектор, який пережив Голокост, вирушає в Америку на пошуки своєї мрії. Доля зводить героя із заможним підприємцем, який пропонує йому втілити великий архітектурний проєкт.

Критики, що вже бачили картину, називають її головним фільмом року, і я особисто не можу з ними не погодитись. Корбет зняв стрічку, що вражає своєю технічною масштабністю, яка суголосна величі тем, що в ній піднімаються.

Та насамперед "Бруталіст" – це історія про воєнну міграцію й травму, що може особливо відгукнутися українському глядачеві. Отже, якщо ви ходите в кінотеатр раз на рік, то це саме та нагода.

"Ти – Космос", режисер Павло Остріков

Прем'єра повнометражного дебюту Павла Острікова відбулася на престижному кінофестивалі в Торонто. Це історія про Андрія Мельника (Володимир Кравчук), українського астронавта у відрядженні, який пережив вибух на Землі. Він переконаний, що є останньою людиною у всесвіті, допоки на зв’язок не виходить француженка Катрін (Дар'я Плахтій). Два самотні серця закохуються по аудіозв'язку і намагаються вигадати, як би їм зустрітись, допоки не настав кінець світу.

Подивившись стрічку Острікова, з мого боку не буде перебільшенням заявити, що це висококласне українське кіно, яке заслуговує на міжнародний кінопрокат. І хоча режисер використовує класичні жанрові патерни, що подекуди можуть нагадати й "Космічну Одіссею" Кубрика, й "Вона" Спайка Джонса, фільм є прикладом східноєвропейської наукової фантастики про космос з потужною драматургією та сетдизайном.

В українському контексті історія про самотність і страх смерті, що змушують перетнути всю галактику, є особливо метафоричною для сьогодення.

Наразі фільм ще подорожує кінофестивалями Європи і дістанеться до українського прокату протягом року.

"Франкенштейн", режисер Гільєрмо дель Торо

Востаннє майстер фантастичного кіно Гільєрмо дель Торо зачарував анімаційним фільмом про "Піноккіо". Дитячу казку він перетворив на дослідження режиму фашистської Італії. Для наступного проєкту режисер взявся за легенду про Франкенштейна, за мотивами якої знято навіть більше, ніж про Носферату.

Дель Торо розробляв цей фільм понад десять років, і нарешті у 2025-му році глядачі зможуть оцінити результат. Режисер казав, що в історії про Франкенштейна його приваблювало те, скільки цей незрозумілий монстр приховує болі й любові. Тож, здається, нам варто очікувати ще одне переосмислення класики.

Віктора Франкенштейна грає Оскар Айзак ("Дюна"), а роль його монстра дісталася молодій зірці Джейкобу Елорді ("Прісцилла"). Зйомки картини нещодавно завершились у Шотландії.

Гільєрмо дель Торо та один із візуалізованих образів Франкенштейна IMDb

"Мікі 17", режисер Пон Джун Хо

За непростою долею нового проєкту Пон Джун Хо стежать вже давно. Режисер "Паразитів" взявся за розробку нового фільму невдовзі після перемоги на Оскарі в 2019-му. Спочатку фільм мав вийти наприкінці 2023-го року, та відтоді реліз переносили щонайменше тричі. Індустрія продовжує губитися в здогадках, з чим пов'язаний цей хаос, і сподіватись, що не із втручанням студій у сюжет.

"Мікі 17" – це екранізація науково-фантастичного роману Едварда Ештона "Мікі-7". Англомовний фільм корейського режисера розповідає про Мікі (Роберт Паттінсон), який є "самовідновлюваним" працівником, що бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Втім, після шостої загибелі Мікі починає здогадуватись про свою унікальність.

Команда вже випустила трейлер до фільму. Наразі дата прем'єри призначена на 18 квітня. Найімовірніше, фільм одразу дістанеться до кінотеатрів, уникнувши фестивальних перегонів.

"Місія неможлива: фінальна розплата", режисер Крістофер МакКворрі

Відтермінований на майже два роки реліз фільму став результатом страйку акторів і сценаристів через тривоги щодо використання ШІ в кіно. Сам Том Круз неодноразово висловлювався проти використання ШІ в кіноіндустрії, хоча це було необхідним, враховуючи сюжет стрічки.

Картина стане восьмим фільмом всесвітньо відомої франшизи про неперевершеного шпигуна, якого знову грає Том Круз. За сюжетом йдеться про операцію знищення руйнівної машини Штучного Інтелекту. Цього разу ключовою місією головного героя Ханта є знайти загублений підводний човен "Севастополь" і нарешті зупинити програму.

Сподіваємося, така затримка через страйк пішла стрічці тільки на користь. Готовий трейлер із властивими франшизі перестрілками та польотами виглядає доволі видовищно.

"28 років по тому", режисер Денні Бойл

Це продовження однойменного постапокаліптичного горору 2002-го року, який у кінотеатрах зібрав суму в 10 разів більшу за свій бюджет. Сценарій до продовження написав режисер Алекс Гарланд ("Громадянська війна"), а Денні Бойл зрежисував стрічку.

Фільм розповідатиме про події в Британії, яка вже 28 років даремно змагається з жахливою епідемією. В центрі сюжету – юнак, який намагається знайти лікаря для своєї хворої мами. До провідного акторського складу повернувся Кілліан Мерфі, а Рейф Файнз зіграє одну з головних ролей.

На цей фільм справді чекали, адже за першу добу трейлер зібрав понад 60 мільйонів переглядів, що зробило його другим найпопулярнішим трейлером горору після "Воно 2". Зокрема, такий фанатський ажіотаж підштовхнув Sony випустити перший фільм на цифровому релізі, адже за всі 22 роки до цього стрічка виходила тільки на DVD та Blu-ray.

"The Battle of Baktan Cross", режисер Пол Томас Андерсон

Реліз нового фільму Пола Томаса Андерсона – це щоразу справжнє свято, просякнуте яскравістю форми, приправлене гумором та блискучим акторським виконанням. Востаннє його кіно виходило на українські екрани до повномасштабного вторгнення, і це була комедія "Лакрична піца", про незвичайну підліткову закоханість.

Нова стрічка режисера має назву "The Battle of Baktan Cross". Студія Warner Brothers описує її як "фільм-подію". Про сюжет картини відомо небагато, але критики здогадуються, що це той самий омріяний проєкт режисера про джаз 1940-х років.

Нарешті Пол Томас Андерсон працює з Леонардо Ді Капріо, який ще в 1997-му проходив проби на роль у фільмі "Ночі в стилі Буггі", але відмовився на користь "Титаніка".

Найімовірніше, новий фільм режисера попрямує на Каннський кінофестиваль у травні, після чого вийде у запланований прокат наприкінці літа.

Як виглядатиме головний герой стрічки у виконанні Леонардо Ді Капріо

"Bugonia", режисер Йоргос Лантімос

Йоргос Лантімос – безперечно, один із найпродуктивніших режисерів сьогодення. Після фурору "Бідолашних створінь" на Оскарі Лантімос показав нову стрічку "Види доброти" в Каннах. Просто під час фестивалю стало відомо, що режисер вже активно працює над новим фільмом, знову з Еммою Стоун. Сповідаємося, робоча завантаженість Лантімоса ніколи не вплине на якість його фільмів.

Це римейк південнокорейського наукового фільму "Рятуйте зелену планету. Він розповідатиме про двох людей, що одержимі теоріями змови. Вони викрадають директорку великої корпорації, адже переконані, що вона інопланетянка. Хоча інші деталі про стрічку тримають у таємниці, фанати вже вистежили Емму Стоун, яка для цієї ролі поголилася налисо.

Реліз фільму запланований на осінь 2025-го, тож, найімовірніше, Лантімос знову змагатиметься в основних конкурсах найкращих фестивалів Європи.

Емма Стоун, Йоргос Лантімос та Джессі Племонс у Каннах. Pascal Le Segretain/Getty Images