Дві третини – російських. За два роки українські бібліотеки списали понад 26 млн книжок

За два останніх роки бібліотеки України списали понад 26 млн книжок – 12 мільйонів 971 тисячу у 2022 році та 13 мільйонів 165 тисяч у 2023 році.

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Про це у відповідь на інформаційний запит видання "Читомо" повідомила Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, яка опрацьовує статистику про фонди українських бібліотек.

Найбільше книжок списували в Полтавській області. У 2022 році з бібліотечних фондів регіону прибрали 1 млн 64 тисячі видань, а в 2023-му – 927 тисяч примірників.

Найменше – в областях, що перебували чи досі перебувають під тимчасовою російською окупацією. На Луганщині за ці два роки книжки не списували, а на Донеччині списали 75 та 176 тисяч примірників у 2022-му та 2023-му відповідно. Херсонщина списала у 2023 році 108 тисяч книжок, а за 2022 рік даних взагалі немає.

Що стосується столиці, то в Києві у 2022 році списали 224 тисячі книжок, а в наступному – 295 тисяч.

Скільки книжок бібліотеки списали у 2022 "Читомо"

Дві третини усіх списаних книжок, або 66%, становлять видання російською мовою. У 2022 році таких списали 8 млн 653 тисячі, а в 2023 році – 8 млн 795 тисяч видань.

Найбільше російськомовних видань списували у Вінницькій області: це 644 тисячі у 2022 році та 543 тисячі у 2023-му. Найменше у Запорізькій: 103 тисячі у 2022 році, 78 тисяч у 2023 році.

Скільки книжок бібліотеки списали у 2023 "Читомо"

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого з березня 2022 року разом з обласними бібліотеками проводить дослідження "Публічні бібліотеки України в умовах російської збройної агресії".

За її даними, у 2022 році в Україні діяло 11 876 публічних бібліотек. Їхні фонди нараховували майже 150 мільйонів паперових книжок. Причому понад половина цих примірників становили радянські видання, які не оновлювались із 1991 року.

У липні минулого року директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль запропонувала бібліотекарям приєднатися до "мовчазної акції", щоб привернути увагу до необхідності оновлення бібліотечних фондів актуальними книгами.

Тоді вона розповідала УП.Культура, що на вилучення з українських бібліотек радянських і виданих в Росії книжок може піти два-три роки, а найбільше роботи буде на сході та півдні країни.