Вийшов трейлер фільму "Смерть Путіна", знятий із використанням АІ Deep Fake

FILM UA Distribution представив офіційний трейлер до сатиричного трилеру "Смерть Путіна". Нову стрічку від польського режисера Патрика Веґи українські глядачі зможуть подивитися у кінотеатрах з 16 січня.

Одним із технічних досягнень фільму стала інтеграція технології Deep Fake, яка забезпечила візуальну достовірність головних персонажів. Як стверджує режисер, він має інсайдерську інформацію від психіатра. що колись працював з російським диктатором. Тож, Путін у фільмі постає не лише тираном, а й слабкою, наляканою людиною.

"Робота над цим фільмом була справжнім викликом. Відсутність доступу до реальних матеріалів про життя Путіна змусила нас шукати інноваційні підходи. Ми залучили експертів з військової справи, квантової механіки та архітектури. Зокрема, я консультувався з генералом НАТО, який командував військами в Іраку та Афганістані", — розповідає Патрік Веґа.

Фільм простежує ключові етапи життя кривавого диктатора: від дитинства і сходження до влади до президентства та війни в Україні. Як запевняють виробники фільму, ця історія виходить за рамки однієї особистості. Вона розповідає, як створений і як підтримується авторитарний режим у Росії.

У новій стрічці Патрик Веґа продовжує застосовувати свій стиль, поєднуючи гостросюжетну історію із філософськими роздумами.

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"Історія показує, що імперії руйнуються зсередини, коли громадяни перестають вірити у свого абсолютного правителя. Сподіваюся, цей фільм дасть українським глядачам надію і віру в те, що вони скоро переможуть росію", — ділиться Патрик Веґа.

Роль Російського диктатора виконав Славомір Собала, якого також називають "двійник Путіна". Також у фільмі задіяні Томас Кречман, Максиміліан Зелінський, Юстина Карловська, Томаш Дедек і Пшемислав Блющ.