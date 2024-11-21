Лідери УП 100: відзначили 18 дієвців культури

Дієвці культури, яких відзначили у цьогорічній премії УП 100

Українська правда вже вдруге відзначає українських лідерів УП 100, які зробили найбільший внесок у незалежність та майбутнє України. У категорії "Культура" редакція та запрошені експерти відзначили 15 людей. Троє дієвців культури увійшли до інших категорій премії.

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Гаслом УП 100 цьогоріч є "Поза межами можливого", фраза натхненна однойменним твором Івана Франка.

"Україна та українці продовжують чинити опір в найжорстокішій війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими", - наголосила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

До складу журі у категорії "Культура" увійшли: Іванна Скиба-Якубова, виконавча директорка Радіо Хартія; Оксана Хмельовська, співзасновниця і головна редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо"; Ольга Сагайдак голова Правління Коаліції дієвців культури, співзасновниця Dofa.Fund; Ярина Чорногуз, поетеса, бойова медикиня, розвідниця Збройних сил України; Тетяна Пушнова, редакторка "УП.Культура".

До створення текстів про учасників УП-100 долучились інші дієвці культури та суспільні діячі.

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Список лідерів УП 100:

Також дієвці культури потрапили до інших номінацій. У категорії "Бізнес" відзначили Юлію Орлову, гендиректорку та співвласницю видавництва Vivat. До "Суспільства" увійшли Юлія Кочетова, фотожурналістка, режисерка-документалістка та Андрій Дубчак, фотограф, воєнний кореспондент, засновник інтерактивного проєкту DonbasFrontliner.