Лідери УП 100: відзначили 18 дієвців культури
Українська правда вже вдруге відзначає українських лідерів УП 100, які зробили найбільший внесок у незалежність та майбутнє України. У категорії "Культура" редакція та запрошені експерти відзначили 15 людей. Троє дієвців культури увійшли до інших категорій премії.
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Гаслом УП 100 цьогоріч є "Поза межами можливого", фраза натхненна однойменним твором Івана Франка.
"Україна та українці продовжують чинити опір в найжорстокішій війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими", - наголосила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.
До складу журі у категорії "Культура" увійшли: Іванна Скиба-Якубова, виконавча директорка Радіо Хартія; Оксана Хмельовська, співзасновниця і головна редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо"; Ольга Сагайдак голова Правління Коаліції дієвців культури, співзасновниця Dofa.Fund; Ярина Чорногуз, поетеса, бойова медикиня, розвідниця Збройних сил України; Тетяна Пушнова, редакторка "УП.Культура".
До створення текстів про учасників УП-100 долучились інші дієвці культури та суспільні діячі.
Список лідерів УП 100:
- Мстислав Чернов, воєнний журналіст, режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі"
- Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею
- Олена Апчел, солдатка Національної гвардії України, режисерка, PhD філософії
- Оксана Карпович, документалістка, режисерка фільму "Мирні люди"
- Олена Грозовська, арт-менеджерка, дослідниця мистецтва 60-ників, співкураторка виставки "Алла Горська. Боривітер"
- Сергій Жадан, поет, письменник, волонтер, військовослужбовець 13-ої бригади НГУ "Хартія"
- Тіберій Сільваші, художник
- Максим Голенко, театральний режисер, директор Національного театру Марії Заньковецької
- Катя Бучацька, художниця, кураторка проєкту "Щирі вітання" в Національному павільйоні 60-ої Венеційської Бієнале
- Олег Сенцов, кінорежисер, громадський діяч, військовослужбовець
- Іван Уривський, театральний режисер, лавреат Шевченківської премії за постановку "Конотопська відьма"
- Klavdia Petrivna, співачка
- Юлія Какуля-Данилюк, бібліотекарка Капитолівської сільської бібліотеки на Ізюмщині
- Валерій Пузік, письменник, режисер, художник
- Святослав Вакарчук, музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи"
Також дієвці культури потрапили до інших номінацій. У категорії "Бізнес" відзначили Юлію Орлову, гендиректорку та співвласницю видавництва Vivat. До "Суспільства" увійшли Юлія Кочетова, фотожурналістка, режисерка-документалістка та Андрій Дубчак, фотограф, воєнний кореспондент, засновник інтерактивного проєкту DonbasFrontliner.