Суд відмовився задовольняти позов директорки музею Голодомору про цькування за зовнішність

Голосіївський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак про захист гідності та ділової репутації. Минулого року вона подала до суду після того, як її почали цькувати в Мережі через зовнішність.

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Про це повідомила Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" у своєму Facebook.

Гасиджак у суді представляла адвокатка "ЮрФем: підтримки" Оксана Гузь, супроводжували кейс адвокатки Марина Саєнко, Христина Кіт та Марта Змисла.

"Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді", – прокоментувала Оксана Гузь.

Адвокатка зазначила, що тема дискримінації є складною, але можливою для побудови загальноприйнятих норм поведінки. А в "ЮрФем" додали, що судової практики з таких справ в Україні поки немає. Однак дуже важливо її формувати, адже це важливий крок для зміцнення демократичного суспільства.

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Чому Гасиджак подала позов?

25 липня минулого року Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало Facеbook-допис, у якому йшлося про етапи будівництва Музею Голодомору у складі Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Однак у коментарях під фото Лесі Гасиджак дехто почав писати образливі коментарі про зовнішність жінки. Юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook написав, що музей має очолити військовий, "який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод". Також він писав, що нібито директорці "має бути соромно" представляти музей Голодомору "з таким виглядом".

Скріншот допису

Багатьох українців обурили дискримінаційні коментарі, і вони стали на захист Лесі Гасиджак. На скандал відреагував і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що цькування людей за зовнішністю – неприпустиме.

"Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачки обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність", – написав він.

У жовтні 2023 року Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації.