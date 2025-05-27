Актор, що зіграв султана Сулеймана, отримав вирок через протести в Туреччині

Стамбульський суд засудив актора Халіта Ергенча (султан Сулейман у "Величному столітті") через неправдиві свідчення у справі, пов'язаній з протестами 2013 року в парку Гезі, повідомляє видання Hurriyet Daily News.

Раніше цього року актора викликали до прокуратури для участі в судовому процесі проти однієї з провідних телевізійних менеджерок Айше Барим. Нібито вона залучала акторів для участі в антидержавному мітингу.

Ергенч під час засідання заперечував свою участь, хоча його фотографії з протесту стали доказом проти нього й швидко розлетілися мережею. Через зв'язок з декількома іншими акторами-мітингувальниками його засудили до 1 року й 10 місяців умовного ув'язнення. Втім суд відклав ухвалення рішення, що за державними законами означає, що вирок можуть анулювати, якщо Халіт Ергенч не вчинятиме нових правопорушень.

Слідство підозрює актора у зв'язках з іншим мітингувальником, актором Меметом Алі Алаборою. Він спочатку підтримував протести, а згодом і доєднався до них. Після цього Алабора був вимушений покинути Туреччину через переслідування владою.

Хоча Халіт Ергенч запевняв, що не був особисто знайомий з Алаборою, правоохоронці змогли зафіксувати 12 контактів через телефон, повідомлення та інші джерела між акторами під час протестів у парку Гезі.

РЕКЛАМА:

Протести в парку Гезі

Протести розпочалися в травні-червні 2013 року, коли група активістів, не згодних з вирубкою дерев та будівництвом торгового центру на місці парку Гезі, почала його захищати. Спочатку це були мирні акції, втім згодом вони переросли в загальнодержавні акції, спрямовані проти уряду, і призвели до зіткнень із поліцією. Протестувальники зокрема виступали проти тогочасного прем'єра Реджепа Таїпа Ердогана, нині президента Туреччини.