Мистецтво неможливого. Театральний репортаж з Сум – міста, де не вщухає повітряна тривога

Місто Суми, що живе впритул до російського кордону, в напрузі постійної загрози нападу, в нескінчених повітряних тривогах, має свій театральний ажіотаж. Глядацька зала Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна майже завжди переповнена. Оперують сценою тут одразу два театри – сумський і двічі релокований луганський.

Тож, поїздка театральної критикині Ольги Стельмашевської туди – не просто жест підтримки колег, а і мотивація. Спеціально для УП.Культура вона зафіксувала мистецтво на межі життя і війни. З часом це обов'язково знайде гідне місце в історії виживання і боротьби митців під час жорстокої війни Росії проти України. Проти її культури.

Прицільний розстріл

Сумський театр сьогодні – своєрідна модель життя нашої країни: на одній сцені успішно співпрацюють і співіснують дві трупи, дві театральні сім’ї. Одна – місцева сумська. Друга – вже двічі релокована. Спочатку із Луганська в Сіверськодонецьк. А потім звідти – в Суми команда Луганського обласного академічного музично-драматичного театру.

Керує Сумським театром колишній очільник театру Луганського Сергій Дорофеєв.

"Сумський театр сьогодні – своєрідна модель життя нашої країни" Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

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В телефоні Сергія – фото нині розбомбленої будівлі театру в Сіверськодонецьку. Разом з колегами з Луганська вони відреставрували цю будівлю після релокації. І не лише будівлю – Дорофєєв побудував цікавий, сучасний український театр в пострадянському й проросійському "мистецькому ландшафті".

"Зі своїми соратниками, трупою – Дорофєєв побудував цікавий, сучасний, з духом здорового експериментаторства український театр" Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

В один момент цього всього не стало. Є запис полоненого "денеерівця", який розповідає, як отримав завдання розстріляти театр з танка, що він і зробив десятком пострілів. Глядацька зала, адміністративні та інші приміщення – згоріли. Театр не підлягає відновленню...

Це був другий із трьох українських театрів, що був знищений свідомо: розстрілювали прицільно саме українську культуру.

"Ремонт будівлі театру у Сєвєродонецьку обладміністрація завершила 2017 року. Загалом на це витратили близько 50 мільйонів гривень, і майже половину грошей вклали в обладнання сцени. Там було все дуже серйозно. Я досі нічого не відчуваю з цього приводу. Не знаю чому, але мене з 24 лютого ще ніколи не накривало. Думаю, що моя підсвідомість просто блокує цей трагічний для мене спогад. Але колись це все має прорвати", – говорить Сергій.

Сергій Дорофєєв 8 років очолював Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр у Сєвєродонецьку Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Отже, в Сумах, під одним театральним дахом луганчани почали працювати із сумчанами. Так, Сумська трупа прийшла до закриття свого ювілейного сезону з новим керівником та неочікуваним підкріпленням.

А Луганський театр залишився окремою юридичною установою, яку очолив Олександр Гришков. 8 років у Сєвєродонецьку він разом з луганчанами створював та відбудовував цей театр, тож це дозволило йому у стислі терміни відновити вистави свого театру.

Нині кожен театр має власну афішу, але вистави грають змішаними складами. Якщо ж проєкти спільні, – на афіші стоять два логотипи.

Сезони і резони

У свій перший сезон 2022/23 року Дорофєєв і Гришков випустили 16 прем’єр, відкрили "Сцену під колом" – "сцену без цензури", осучаснили репертуар. Обидва директори поступово знімали різні табу, обертали у театральну віру очільників області.

Головне: почали активно залучати молодих режисерів Максима Булгакова, Дмитра Некрасова, Владислава Писарева і диригента/режисера Микиту Полякова. Тож, увагу нового, молодого глядача було завойовано доволі швидко й у порівнянні навіть з 2020 роком, – кількість публіки збільшили вдвічі!

У свій перший сезон 2022/23 року Дорофєєв і Гришков випустили 16 прем’єр, відкрили "Сцену під колом" – "сцену без цензури" Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Це справжнє досягнення, з огляду на те, що будівля театру, зведена у 80-ті роки минулого сторіччя, призначалася не стільки для театру, скільки для партз’їздів регіону: 822 місця для 300-тисячного міста все ж занадто, навіть для мирного часу. Щоби втримати глядача треба ставити прем’єри буквально на конвеєр.

Після травневої загрози прориву кордону, чисельність населення міста скоротилася до 180 тисяч. До Росії рукою подати – 40 кілометрів.

Проте укриття театру може вмістити лише 350 осіб – на цю кількість глядачів сьогодні і грають. Квиток коштує від 130 до 300 гривень. Для мешканців Сум, враховуючи всі обставини – цілком відчутні гроші. Та попри це зал весь час повний.

Укриття театру може вмістити лише 350 осіб Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Минулий сезон відзначився 13 прем’єрами, зміною репертуару на 90%, гастролями в Києві, Львові, Ужгороді.

Сезон 2023/2024 відзначився 13 прем’єрами, зміною репертуару на 90%, гастролями в Києві, Львові, Ужгороді. Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Сумський театр не оминають цілком столичні процеси – пошук прийнятної мови, щоб говорити про трагічні події цієї війни, новий погляд на класику, міркування про майбутнє.

Тож, новий сезон у Сумському театрі має вельми збалансовану афішу, в якій є усього потроху з вищеназваного. На експериментальний сцені в укритті: треш "Родина "Веселка" (в оригіналі п’єса "Гей парад") сучасного драматурга Ігоря Білиця, трагіфарс "Оркестр" творця сучасної інтелектуальної драми Жана Ануя і драма "Легені" сучасного британського драматурга Данкана Макміллана; трендові "Хлібне перемир’я" Сергія Жадана у форматі "сцена на сцені та неконцерт "П’ять пісень Полісся" сучасної драматургині Людмили Тимошенко; популярна добре зроблена п’єса "Quartetto" оскароносця Рональда Харвуда на малій сцені, західноєвропейська класика "Пер Гюнт" Генріка Ібсена (переможець престижного всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА") і "Сірано де Бержерак" Едмона Ростана.

Й звісно ж, своя "Конотопська відьма". Тут вона у жанрі мюзиклу: в театрі є власний оркестр, співаючі актори і акторки. Оркестр регулярно видає на гора концерти-вистави.

Наразі в репетиціях ще три прем’єри: "Аліса в країні див" Льюїса Керрола для сімейного перегляду, грандіозна "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського й зовсім свіжа п’єса Олега Михайлова "Птах на горищі" – історія дівчинки з Маріуполя, яку вивезли до Росії і яка змогла зберегти у своєму серці Україну.

Вистава "Украдене щастя" за Іваном Франком Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Особлива вистава

Прем’єра "Украденого щастя" за Іваном Франком у постановці та інсценівці Дмитра Некрасова, – вдалий приклад режисерського відчуття загальноукраїнської театральної хвилі сучасних інтерпретацій української класики.

У Сумах квитки на театр розпродаються з великою швидкістю. Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Квитки на виставу розпродаються наперед. Глядач жваво реагує на кожну яскраву чи провокативну мізансцену, обговорює різні акторські склади, фотографується з режисером (!). У Сумах – такий самий театральний бум, як і в столиці. Зі своїми, звісно, нюансами.

Найбільш вражаючий момент відвідин Сумського театру: за п’ять хвилин до фіналу, коли мало статися непоправне, а режисер майстерно закрутив емоційну пружину до упору, – почувся гучний, глухий вибух: працювало ППО. Звісно, виставу зупинили і попросили спуститися в укриття, але глядачі почали буквально благати дограти, адже тривоги у Сумах тривалі. Хвилин двадцять витримали і таки вмовили дограти: жодна людина не пішла.

За п'ять хвилин до фіналу було чутно роботу ППО в Сумах Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Що ж такого привабливого у цій "провінційній драмі" для публіки прикордонного, неспокійного міста, де, здавалося б, не до театру?!

Дію перенесено з 1870 року й підгірського села Незваничі – у 90-і роки ХХ століття, до умовного Слобожанського містечка зі всіма "особливостями" тих років. Події відбувається в гаражі якогось узагальненого спального району зі всім впізнаваним предметним і костюмним світом пересічного, зубожілого, сірого життя під хіти гурту "ВВ".

Дію перенесено з 1870 року у 90-і роки ХХ століття. Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Проте режисер-постановник і не думає загравати з публікою: цей свідомо обраний хід дає змогу підкреслити "класику жанру" й одночасно актуальність франкового сюжету. Кожна деталь цього осучаснення виправдана і додає реальної, а не літературної справжності любовному трикутнику в оточенні пліток, неконтрольованих можливостей людини при владі, соціально-побутових умовностей й одвічних людських пристрастей і дилем.

Некрасов (музичне оформлення) не дарма вплітає в усю темпоритмичну канву вистави хіти "Воплів Відоплясова": історія починає жити у сучасному ритмі й відгукується не тільки "вставним" музичним номером – буквальною цитатою з кліпу гурту "У клюбі будуть танці", а й колоритом, що додає контрастності драмі, яка розгортається десь на районі.

Історія починає жити у сучасному ритмі й відгукується не тільки "вставним" музичним номером а-ля тік-ток. Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Влучно обіграно все: замість коня – у Миколи Задорожного (Віталій Хоменко) – "залізний кінь": заіржавілий мотоцикл з люлькою: його фетиш і скарб. Михайло (Юрій Кулик) – народний депутат, "слєдак" і харизматичний "рєшала", що пройшов Афган ("єдиного сина матері – випхали на війну") і має ПТСР.

Анна (Крістіна Зограбян) на перших хвилинах подає до столу перловку: символ відчайдушної бідності й водночас "жіночу кашу", як її називають у народі. Годує нею не тільки нелюбимого чоловіка, але й трьох бабусь – уособлення глибоко упередженого старого світу.

Ці колоритні акторки (Ольга Богомолова, Нонна Жулева та Тамара Корінна) знахідка і яскравий смисловий акцент: то вони три побутові сусідки-жебрачки у пишному вбранні (художниця з костюмів Любов Медвідь) – завзяті працівниці споконвічного ОБС (одна-бабка-сказала), то шекспірівські відьми або ворожки з сусіднього Конотопу, або ж уламок давньогрецького хору, який коментує події.

Ці колоритні акторки-бабуліти (Ольга Богомолова, Нонна Жулева та Тамара Корінна) знахідка і яскравий смисловий акцент. Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Апофеоз вистави – "осквернення" коханцями мотоцикла-люльки і матеріального доказу подоби благопристойного життя, "як в усіх", нещасного заробітчанина Миколи. Не обійшлося без еротичного кіно у стилі "Дев’ять з половиною тижнів" – a parte до відеосалонів 90-х. Секс, дим, рок-н-рол. Але сцена надто красива, придумана, хореографічна, експресивна. Ну, бо Театр!

Власне, розуміння природи театру, його відчуття, талановите володіння його секретами, гачками, манками й дає Некрасову можливість використовувати всю режисерську палітру.

"Інтерес до театру – свідоме і підсвідоме самолікування і самоочищення від страхів війни" Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Його колеги, – кожен зі своїм особливим режисерським почерком, – так само нею користуються вповні й вільні у своїх мистецьких висловлюваннях. Це і є головною запорукою творчості та глядацького успіху. Сумська публіка завжди може розраховувати на цікавий, вигадливий театр без приставки "провінційний". Оскільки він у контексті і в тренді.

Шкода лише, що війна намагається викинути Сумський театр за його межі: не кожний нині насмілиться поїхати у це місто за театральними враженнями.

Культура – зброя! Ярослав Ісаєв, надано Сумським театром

Інтерес до театру самих мешканців міста – свідоме і підсвідоме самолікування і самоочищення від страхів війни. Ці півтори-дві години в театрі – повернення у довоєнне життя, відновлення ментального здоров’я і демонстрація стратегічно важливого місця культури в самоствердженні нації.