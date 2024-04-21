Ви теж так зможете. Створіть свій проєкт на Венеційську бієнале сучасного мистецтва

Відеоінсталяцію, яка триває 14 годин і складається з 12 екранів Трохи історичного дискурсу: Відеоінсталяцію з 12 екранів минулого року створила Катя Бучацька. Чотирнадцятигодинну інсталяцію “Ізюм-Ліверпуль” показували в Ліверпульському соборі: у режимі реального часу вона відтворювала залізничне сполучення з Ізюму до Львова У 2010 році Алевтина Кахідзе здійснила політ на приватному літаку в межах перформансу “Я запізнююся на літак, на який неможливо зупинитися”. Тоді мисткиня розмірковувала про свободу художника і те, як він трансформує її у творчість. Постамент створював Нікіта Кадан. На конструкції, яка сягає стелі, не лишається місця для памʼятника. Робота фіксувала хроніку руйнування та знищення памʼятників у пострадянській Україні. Проєкт "Недільний обід" мисткині Влади Ралко, для якого вона створила зображення на маленьких і великих тарілках. Таким чином художниця досліджувала елементи християнської культури, які проявляються у культурі споживання їжі. Перформерка Марія Куліковська часто використовує власне тіло для того, щоб створити зліпки для майбутніх скульптур. У 2018 році в Іспанії показували три її скульптури, зроблені з мила) Перформанс на приватному літаку Трохи історичного дискурсу: Відеоінсталяцію з 12 екранів минулого року створила Катя Бучацька. Чотирнадцятигодинну інсталяцію “Ізюм-Ліверпуль” показували в Ліверпульському соборі: у режимі реального часу вона відтворювала залізничне сполучення з Ізюму до Львова У 2010 році Алевтина Кахідзе здійснила політ на приватному літаку в межах перформансу “Я запізнююся на літак, на який неможливо зупинитися”. Тоді мисткиня розмірковувала про свободу художника і те, як він трансформує її у творчість. Постамент створював Нікіта Кадан. На конструкції, яка сягає стелі, не лишається місця для памʼятника. Робота фіксувала хроніку руйнування та знищення памʼятників у пострадянській Україні. Проєкт "Недільний обід" мисткині Влади Ралко, для якого вона створила зображення на маленьких і великих тарілках. Таким чином художниця досліджувала елементи християнської культури, які проявляються у культурі споживання їжі. Перформерка Марія Куліковська часто використовує власне тіло для того, щоб створити зліпки для майбутніх скульптур. У 2018 році в Іспанії показували три її скульптури, зроблені з мила) Постамент, який впирається в стелю Трохи історичного дискурсу: Відеоінсталяцію з 12 екранів минулого року створила Катя Бучацька. Чотирнадцятигодинну інсталяцію “Ізюм-Ліверпуль” показували в Ліверпульському соборі: у режимі реального часу вона відтворювала залізничне сполучення з Ізюму до Львова У 2010 році Алевтина Кахідзе здійснила політ на приватному літаку в межах перформансу “Я запізнююся на літак, на який неможливо зупинитися”. Тоді мисткиня розмірковувала про свободу художника і те, як він трансформує її у творчість. Постамент створював Нікіта Кадан. На конструкції, яка сягає стелі, не лишається місця для памʼятника. Робота фіксувала хроніку руйнування та знищення памʼятників у пострадянській Україні. Проєкт "Недільний обід" мисткині Влади Ралко, для якого вона створила зображення на маленьких і великих тарілках. Таким чином художниця досліджувала елементи християнської культури, які проявляються у культурі споживання їжі. Перформерка Марія Куліковська часто використовує власне тіло для того, щоб створити зліпки для майбутніх скульптур. У 2018 році в Іспанії показували три її скульптури, зроблені з мила) Цифровий друк для фаянсових тарілок Трохи історичного дискурсу: Відеоінсталяцію з 12 екранів минулого року створила Катя Бучацька. Чотирнадцятигодинну інсталяцію “Ізюм-Ліверпуль” показували в Ліверпульському соборі: у режимі реального часу вона відтворювала залізничне сполучення з Ізюму до Львова У 2010 році Алевтина Кахідзе здійснила політ на приватному літаку в межах перформансу “Я запізнююся на літак, на який неможливо зупинитися”. Тоді мисткиня розмірковувала про свободу художника і те, як він трансформує її у творчість. Постамент створював Нікіта Кадан. На конструкції, яка сягає стелі, не лишається місця для памʼятника. Робота фіксувала хроніку руйнування та знищення памʼятників у пострадянській Україні. Проєкт "Недільний обід" мисткині Влади Ралко, для якого вона створила зображення на маленьких і великих тарілках. Таким чином художниця досліджувала елементи християнської культури, які проявляються у культурі споживання їжі. Перформерка Марія Куліковська часто використовує власне тіло для того, щоб створити зліпки для майбутніх скульптур. У 2018 році в Іспанії показували три її скульптури, зроблені з мила) Скульптури з мила на основі власного тіла Трохи історичного дискурсу: Відеоінсталяцію з 12 екранів минулого року створила Катя Бучацька. Чотирнадцятигодинну інсталяцію “Ізюм-Ліверпуль” показували в Ліверпульському соборі: у режимі реального часу вона відтворювала залізничне сполучення з Ізюму до Львова У 2010 році Алевтина Кахідзе здійснила політ на приватному літаку в межах перформансу “Я запізнююся на літак, на який неможливо зупинитися”. Тоді мисткиня розмірковувала про свободу художника і те, як він трансформує її у творчість. Постамент створював Нікіта Кадан. На конструкції, яка сягає стелі, не лишається місця для памʼятника. Робота фіксувала хроніку руйнування та знищення памʼятників у пострадянській Україні. Проєкт "Недільний обід" мисткині Влади Ралко, для якого вона створила зображення на маленьких і великих тарілках. Таким чином художниця досліджувала елементи християнської культури, які проявляються у культурі споживання їжі. Перформерка Марія Куліковська часто використовує власне тіло для того, щоб створити зліпки для майбутніх скульптур. У 2018 році в Іспанії показували три її скульптури, зроблені з мила)