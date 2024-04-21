Тест
Ви теж так зможете. Створіть свій проєкт на Венеційську бієнале сучасного мистецтва
Rebecca Ann Hughes
Rebecca Ann Hughes
У Венеції розпочалась 60-та бієнале сучасного мистецтва – міжнародна виставка, що збирає найвпливовіших митців зі всього світу з 1895 року. Побачити, чим живе сучасний артсвіт цьогоріч можна до 24 листопада.
Два українські проєкти – в офіційній програмі: "Плетіння сіток" в українському національному павільйоні та "Повторюйте за мною" в польському павільйоні від колективу "Відкрита група".
УП.Культура пропонує нашим читачам і читачкам уявити себе митцями та спробувати створити артпроєкт. Редімейд, мультімедіа-інсталяція, перформативна скульптура чи неоекспресіоністичний живопис – шукайте свій стиль за допомогою нашого тесту.