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Ви теж так зможете. Створіть свій проєкт на Венеційську бієнале сучасного мистецтва

Ольга Дуденко — 21 квітня, 06:00
Rebecca Ann Hughes
Ви теж так зможете. Створіть свій проєкт на Венеційську бієнале сучасного мистецтва
Rebecca Ann Hughes

У Венеції розпочалась 60-та бієнале сучасного мистецтва – міжнародна виставка, що збирає найвпливовіших митців зі всього світу з 1895 року. Побачити, чим живе сучасний артсвіт цьогоріч можна до 24 листопада.

Два українські проєкти – в офіційній програмі: "Плетіння сіток" в українському національному павільйоні та "Повторюйте за мною" в польському павільйоні від колективу "Відкрита група".

УП.Культура пропонує нашим читачам і читачкам уявити себе митцями та спробувати створити артпроєкт. Редімейд, мультімедіа-інсталяція, перформативна скульптура чи неоекспресіоністичний живопис шукайте свій стиль за допомогою нашого тесту.

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Який вид мистецтва для вас найближчий?

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А як щодо стилю мистецтва, в якому ви будете створювати проєкт?

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З якими темами вам цікаво попрацювати у власному проєкті?

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Кого б ви хотіли бачити героями у власному проєкті?

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Хотіли б створити проєкт самостійно чи в співпраці з іншими митцями?

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Уявіть, що вам треба власноруч облаштувати павільйон на бієнале за зразком місця, яке вам дуже подобається. Що б це могло бути?

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Чи змінюватиметься ваш проєкт в ході бієнале?

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Венеційська бієнале проходить у різних локаціях міста. У якій із них ви би хотіли розмістити власний проєкт?

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Продакшен арт-проєктів подекуди тривалий і технічно складний процес. Який проєкт ви би спробували втілити в життя, попри його складність?

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Зазвичай художники працюють одночасно в кількох напрямках. Якою була б ваша діяльність поза підготовкою проєкту до бієнале?

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Експерименти – це завжди плюс! Можливо, хотіли б використати якісь додаткові матеріали для свого проєкту?

12/13

Після представлення роботи у Венеції, можна поїхати показати її і в інших містах. Де презентуєте проєкт далі?

13/13

Яку фразу українського митця ви б узяли за орієнтир?