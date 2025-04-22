У кінопрокат повертаються оновлені "Тіні забутих предків" Параджанова

29 травня у широкий прокат повертається оновлена версія стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Фільм, з якого почалося українське поетичне кіно.

Про це повідомила Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка.

"Це не просто фільм. Це кіно, що змінило хід нашої культури. Картина, яку цитують у світі як візуальне одкровення. Справжній скарб кіностудії імені Олександра Довженка – збережений, відреставрований, і тепер знову відкритий для нового покоління глядачів", – сказали в кіностудії.

Дистрибʼютором картини стала "Kinomania Film Distribution".

"Тіні забутих предків" Параджанова є екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Знята стрічка на кіностудії імені Олександра Довженка в 1964 році.

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Фільм розповідає історію кохання Івана Палійчука та Марічки Гутенюк, чиї родини десятки років ворогували. Це історія шекспірівських Ромео і Джульєтти, але на Гуцульщині серед мальовничих краєвидів.

Роль Івана Палійчука виконав Іван Миколайчук, який згодом стане відомим актором та режисером. Спочатку Параджанов вважав, що Миколайчук не відповідає зовнішності ліричного героя, однак потім змінив свою думку. Марічку Гутенюк зіграла Лариса Кадочникова.

Стрічка "Тіні забутих предків" отримали 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у двадцять одній країні.

Український літературний критик та шістдесятник Іван Дзюба писав про вихід українського кіно з полону радянських шаблонів:

"Як тут не нагадати про те, чим стали для мого покоління "Тіні забутих предків". Це було не просто свято українського мистецтва. Це було свято української душі. Підтвердження того, що Україна може стати естетичною і духовною величиною у світі. А отже – і величиною повною…"

Дзюба наголошував, що "Тіні забутих предків" стали певною мірою зразковим фільмом для цілої генерації українських кінорежисерів від Юрія Іллєнка та Леоніда Осики до Бориса Івченка та Івана Миколайчука – ґенерації, яку згодом назвуть "Українським поетичним кіном". Відлунням цієї генерації нині є і в авторський метод режисера "Довбуша" Олеся Саніна.

Сергій Параджанов – один з найвпливовіших українських режисерів двадцятого сторіччя.



У 1973 році режисера засудили на 5 років таборів суворого режиму за статтею "за гомосексуалізм". Проте усі розуміли, що насправді його судять за підтримку дисидентів, адже у вироку були статті "за спекуляцію" та "за український націоналізм".



Національна комісія з реабілітації за поданням Український інститут національної пам'яті (УІНП) реабілітувала його з нагоди дня народження митця.

Також на екрани кінотеатрів України повернувся його фільм "Колір граната", який відреставрувала компанія Мартіна Скорсезе – одного з найбільших прихильників режисера.