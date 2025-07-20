Презентували перший тизер документального фільму про "Океан Ельзи"

Про український рок-гурт "Океан Ельзи" зняли документальний фільм "Океан Ельзи": Спостереження Шторму". Його перший тизер презентували під час виступу гурту на Atlas Festival.

У листопаді стрічку покажуть у кінотеатрах, пише "Суспільне Культура".

"Океан Ельзи": Спостереження Шторму" – це біографічний документальний фільм, який розповідає про творчий шлях гурту.

"Тут зібрано все, від моментів, коли в них не вірив ніхто, до переповнених стадіонів – через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна. Це масштабний фільм про колектив, чиї пісні є саундтреком життя мільйонів українців", – розповіли журналістам у команді артистів.

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Документальний фільм почали знімати у липні 2024 року. Зараз він перебуває на етапі постпродакшну й готується до релізу.

Над стрічкою працювала студія KNIFE! Films, відома за документальним фільмом "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

"Тут дуже багато щирих зізнань, нових фактів, рок-н-роллу і того, що глядачі точно не очікують", – розповів продюсер фільму і співзасновник KNIFE! Films Максим Сердюк.

Раніше кадри з майбутнього документального фільму про історію гурту увійшли до його відеокліпу на пісню "Як ніколи" з нового альбому "Той день".