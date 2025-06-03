Любов, смерть і котики, багато екшну та придворні інтриги: 7 найкращих серіалів червня

Якісні багатосерійні фільми можуть надати відповіді на хвилюючі запитання або підштовхнути до саморозвитку.

Так, приміром, один момент у французькому серіалі "Карем" ніби навмисно нагадує епізод із мультика "Рататуй", в якому кулінарний критик їсть саме цю страву з овочів і завдяки їй згадує щасливий день свого дитинства. Тож чому б опісля не приготувати щось смачненьке, якщо можеш не їсти казенну їжу?

Британський "Довгий шлях додому" так відверто залучає до мандрів, причому будь-яких, якщо не країною, то хоча б містом чи областю, що очевидно натякає: мандруй бодай як-небудь, адже це тобі дозволяють ті, хто воює.

4-ий сезон американського "Любов, смерть і роботи" в одному епізоді однозначно застерігає від котів, здатних захопити світ, а в іншому беззаперечно рекомендує їх мати, адже вони можуть боротися за твою душу і перемогти самого диявола.

Натомість французи в другому (та й у першому) сезоні серіалу "Чорні серця" наочно демонструють, як правильно тримати зброю і як максимально результативно її можна і треба використовувати, суголосно подіям в Україні.

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Карем (Carême)

Показ: Apple TV+, Франція

Якщо поєднати тематично й історично подібні "Ватель" з "Наполеоном" і додати стилю нещодавнього "Графа Монте-Крісто", вийде "Карем". Це історія хлопця, талановитого до куховарства й любощів, який за примхою політичного лялькаря міністра закордонних справ і дипломата Шарля-Моріса де Талейран-Перигора (Жеремі Реньє) потрапляє в замок Бонапарта на кухню, де вирують оргії смаку, тіл та інтриг.

"Освічений кухар – рідкісний скарб", – каже один із гостей. "Рідкісний – як філософ, який уміє готувати", – відповідає йому кухар.

Сама історія, діалоги і розіграні ситуації – все переконливо і грайливо, без фальші. І навіть якщо слідкування за Наполеоном з боку міністра закордонних справ здається занадто сміливим, шпигунські дії міністра поліції Жозефа Фуше (Міша Леско) цілком все врівноважують, перетворюючи на справжній детектив те, що на початку було костюмованим кулінарним шоу.

Догори дриґом (Drunter und Drüber)

Показ: Amazon Prime, Австрія

Любителям української драмедії "Я працюю на цвинтарі" буде доречною ця варіація на тему, як треба керувати кладовищем і що роблять душі померлих. Тут так само точиться боротьба за місце керівника цвинтаря, хіба що австрійцям йдеться не про гроші.

Герой Ніколаса Офчарека вважає себе більш кваліфікованим за новопризначену героїню Юлії Єнч. Тепер за їхнім протистоянням і загалом життям працівників кладовища будуть стежити місцеві померлі, які після поховання потрапляють у чистилище зали очікування з телевізором і невпинною трансляцією одного лише каналу з подіями там, нагорі.

За парочкою Офчарек – Єнч справді цікаво спостерігати хоча б через їхні попередні 6 років спільної роботи над 3-ма сезонами "Перевалу". Лишень тут замість трилера маємо чорну комедію з дещицею містики й абсурду. 8 серій по 25 хвилин кожна були відзняті на віденському цвинтарі Герналс. Легко і дотепно.

Довгий шлях додому (Long Way Home)



Показ: Apple TV+, Велика Британія

Вже вчетверте друзяки Юен Мак-Грегор ("Обі-Ван Кенобі") і Чарлі Бурман ("Бункер") мандрують світом на байках: починаючи з 2004 року вони об'їхали північну півкулю, Африку і Південну Америку. А тепер прямують від дому Мак-Грегора до домівки Бурмана, з Шотландії в Англію.

Якщо порівнювати з минулими дорогами, що може бути ближче і швидше? Ага, тільки шлях веде через 17 країн. Спочатку до Скандинавії й Полярного кола, потім праворуч до країн Балтії, а далі вниз, перетнувши Альпи, через Францію і – нарешті – вдома.

10 серій про ці мандри – це не просто зйомки в стилі Discovery. Це постійні приколи і життя в усіх його проявах. Починаючи з кількох тижнів вибору мотоциклів для переїзду, 1,5-годиного намагання дістати телефон Юена, який його син закинув за диван, і проводи чималої знімальної групи під акомпанемент пів сотні шотландських волинщиків. Нехай прибуде з ними сила! І з нами.

Дев'ять пазлів (Nine Puzzles)

Показ: Disney+/Hulu, Південна Корея

На догоду американцям корейці круто відхиляються від власних норм, створюючи таким чином прикметні гібриди, як-от "У русі", "Крамниця для вбивць" чи "Магазин світильників". "Дев'ять пазлів" з тієї ж опери. Діалоги і режисура набагато вільніші, ніж у корейських серіалах для самої Кореї, а сюжет дещо спрощений і має більше запозичень.

Дівчина, чийого дядька-поліцейського вбили, 10 років по тому сама стає поліцейською. Займаючись профайлінгом, вона паралельно продовжує шукати вбивцю дядька, залучаючи до роботи того, хто думав, що вона і є вбивцею.

Іноді гіперактивна, іноді аутична, героїня є і скалкою в дупі поліції, й талановитою аналітикинею, яка доколупується до підозрюваних незгірше від Коломбо.

Серіал робить сюжетний фінт, коли вбивця дядька виринає з минулого з новим злочином, стаючи тепер вже серійником. Так корейський детектив починає нагадувати суто англійський. Остання, 11-та, серія вийде 4 червня.

Любов, смерть і роботи – 4 (Love, Death & Robots)

Показ: Netflix, США

4-й сезон цього серіалу дещо розчаровує, принаймні надмірні очікування можуть виявитися травматичними. Проте перегляд буде не даремним, адже кожна серія викликає як не захват, то отетеріння.

Скажімо, епізод із прибуттям інопланетян-священників. Або серія про кота, що вирішив загарбати світ. Або історія протистояння американських льотчиків часів Другої світової війни пекельному монстру. З монстрами в альманаху від Netflix традиційно все добре – їх багато, вони страшні і смертельні.

Не дуже добре з утіленням ідей, чи то обрізаних, чи то недороблених. Як у випадку з серією "Ревіння тиранозавра" про гладіаторські бої, де зовсім не зрозумілий фінал. А от із котами все набагато краще: їм присвячені 2 серії з 10, що дає підстави назвати альманах "Любов, смерть і коти".

Фантастика, жахи, містика, коти і багато чорної комедії. Не так і погано, а для фанатів – щастячко.

Чорні серця – 2 (Cœurs Noirs)

Показ: Amazon Prime, Франція

Другий сезон цього унікального військового екшну цілком повторив жанровий успіх першого дворічної давнини. Попри доволі драматичний і малоприємний сюжетний нюанс.

Річ у тім, що протягом усіх 6 серій триває операція з порятунку французької заручниці, яку ІГІЛ узяв у полон у попередньому сезоні. Поки її піддають тортурам, керівництво спецоперацій веде перемовини спершу з хитрим іракцем, що сподівається обміняти її на свою доньку, а потім із буцімто завербованим членом ІГІЛ.

Політика тут є демонстрацією європейської повільності й низької ефективності. Роботу виконують військові, і їхня робота в серіалі поставлена блискуче. Тактична грамотність сценарію та точність виконання акторами поставлених задач відверто вражає. Окрім деяких помилок – все на рівні спецури.

А ще треба відмітити високий рівень занурення в приватне життя героїв, де намагання зрозуміти військових іде нарівні з глибиною й важливістю їхнього душевного стану.

Рекомендовано любителям жанру!

Любий Хон Ране (Tangeum)

Показ: Netflix, Південна Корея

В декораціях королівства Чосон, XIV-го, XV-го чи якогось іншого давнього століття, розгортається складна багатоходівочка. Політична гра одних можновладців примушує їхнього "агента" під хитрим прикриттям "стати" сином голови гільдії купців, чийого сина колись насправді викрали.

Відразу свою гру починає дружина голови. Вона повністю приймає "нового" сина за справжнього, бажаючи тепер посадити його на місце керівника гільдією. Водночас її донька, не вірячи в "нового" брата, шукає справжнього і виходить на жахливу таємницю – її брат був не єдиним, кого викрали малим.

Це далеко не всі сюжетні лінії. Втім, незважаючи на їхню кількість, вони сплітаються у вмотивований детектив. На додаток тут, властиво для корейського кіно, поєднані драма, мелодрама, екшн і містика. Ця дивна суміш утворює дуже струнку й захопливу історію.

Рейтинг 7.8 з 10 на IMDB. Повністю заслужено.

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