Секс по-корейськи, воскресіння по-американськи, комедія по-канадськи. 7 найкращих серіалів, що вийшли в липні

Одночасно два корейські серіали розповідають про дві найбільші заборони в Кореї – про секс і про зброю, причому кожен з них має право називатися неординарним і вражаючим. Американці дали цьому списку аж 4 серіали, і не хочуть пропускати інших претендентів. І лише Канада змогла протиснутися з однією комедією, але вона настільки вибивається з жанру, що їй – можна.

Дивіться і користуйтеся списком найкращих серіалів у своє задоволення та собі на користь!

Декстер. Воскресіння (Dexter: Resurrection)

Показ: Megogo/Paramount+, США

Безсумнівно, головний серіал місяця. Він показує, як зробити ідеальний новий продукт, попри те, що формально він старий. Фактично компанія-виробник довірила його третю ітерацію оригінальним творцям. А вони вже запросили всіх тих, хто був у головному, першому "Декстері" 2006-го року.

Як зрозуміло з назви (тобто, це не спойлер) Декстер Морган (звісно, той самий Майкл Сі. Голл) рятується після пострілу сина в попередньому серіалі 2024-го року, і вирушає до Нью-Йорка. Де випадково бачить, як син потрапив в халепу, наслідуючи батькові вміння і потяг до вбивства, зупиняючи нечемних людей.

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У поміч сюжету творці покликали стару-любу-гоп-компанію з оригінального серіалу – духа батька Декстера, Гаррі (Джеймс Ремар), лейтенанта Анхеля Батисту (Девід Заяс), а в епізоди Вінса Масуку (Сі. Ес. Лі) і Артура Мітчела (Джон Літгоу). Щастя бачити старого доброго "Декстера", який воскрес!

Лінія С (S Line)

Показ: Sidus/Wavve, Південна Корея

Секс, не зважаючи на його цілковите табу в Кореї, розкривається в цьому 6-серійному серіалі у несподіваній фантастично-драматичній формі. Одна дівчина здатна бачити червоні лінії, що йдуть з голів людей – вони є візуалізацією сексуальних зав’язків. І цих червоних ліній стільки, скільки цих зав’язків у людини було.

Але з часом звідкись у інших людей з’являються окуляри, через які можна бачити те ж саме. І, виявляється, цим легко скористатися, наприклад, для помсти і шантажу тих, хто тебе принижував. От тільки таке погано закінчується для тимчасового власника окулярів.

Ідея в дусі Стівена Кінга – коли чарівна річ тягне за собою негативні наслідки від її використання, – в "Лінії С" додана до класичних для корейців тем, на кшталт, цькування в школі і на роботі та поліційного розслідування дивних вбивств. Але секс в серіалі – унікальна тема для Кореї, чого ніколи не трапляється в продукції для внутрішнього ринку. Справді цікаво.

Дим (Smoke)

Показ: Apple TV+, США

Для того, щоб зрозуміти якої якості може бути серіал, достатньо подивитися на його сценариста, відповідального за вербальне і драматургійне втілення історії. "Дим" створив Денніс Лігейн, сценарист таких нечисленних перлів у величезній купі гною сучасного кіно, як "Таємнича річка" Клінта Іствуда, "Острів проклятих" Мартіна Скорсезе і "Аутсайдер" за романом Стівена Кінга. Подібно ним настільки ж нестандартний і "Дим". В пошуках серійного підпалювача увага глядача стрибає від головного героя – слідчого підпалів до дивакуватого офіціанта ресторану швидкої їжі.

З кожною серією додається скелетів у шафі слідчого, а також його напарниці. Разом вони утворюють запальний дует побитих долею людей з непрогнозованою реакцією на виклики життя. Добре прописана драма та інтригуючий трилер щодо розвитку ситуації – це основа "Диму", який стелиться над сюжетом туманом таємниці.

Вдих, видих – 2 (Inspirez expirez)

Показ: Crave Original, Канада

Четверо подруг, врятовані в 1-му сезоні після різанини на йогаретриті, в 2-му сезоні потрапляють в нову катавасію: хтось їм присилає мертвих тварин і людське лайно, а на додачу ще й погрози. А вони ж досі не відійшли від попереднього стресу, тому пускаються берега: одна розірвала стосунки з чоловіком і агресивна до всіх; інша стала лесбійкою і спить з усіма підряд з Tinder; третя стала кулінарним критиком, весь час згадуючи жахи різанини; четверта впала в безум нової релігійної секти.

Їм допомагає такий же травмований поліцейський і чоловік, хворий на ожиріння. Разом – дико смішно, причому окремо – і дико, і смішно. Як це не дивно, серіал цілком пристойний для вживання. Детективний сюжет плюс драма і це все доведене до вибухово-гомеричних скетчів, що утворюють 10 серій по 22 хвилини кожна. Канадський гумор, певно, дійсно можна занести в архів екстраординарних вигадок людства.

Фундація – 3 (Foundation)

Показ: Apple TV+, Ірландія–США

3-й сезон вигідно відрізняється від перших 2-х: разом з американською ідеологією WOKізму (ліберальна ідеологіїя як вияв чутливості до системної несправедливості та упереджень) із серіалу зникли спроби врятувати неврятоване. Тепер галактична Імперія жорстко і впевнено рухається до свого кінця, передбаченого геніальним провидцем Селдоном (Джаред Гарріс).

Разом з цим Фундація, маючи вже третій свій момент розвитку, може до цього не дочекатися, бо з’явився чоловік на ім’я Мул (Пілу Асбек), якого учениця Селдона, Гааль Дорнік (Лоу Ллобелл), колись бачила у своїх снах, і який здатний впливати на розум людей і, наприклад, примусити головнокомандувача знищити весь свій флот і передати Мулу у власність всю планету. Династична Імперія, демократична Фундація, час і космос, дівчина і її страшний сон – великий твір великого Айзека Азімова нарешті почав розвиватися, як і Фундація в романі, після падіння ідеології. Боже, благослови Америку!

Неприборканий (Untamed)

Показ: Netflix, США

Вдумливий актор Ерік Бана ("Троя") не часто з’являється на екрані, прискіпливо вибираючи ролі. Тому його робота – те, що точно приваблює увагу ґрунтовністю і драматичністю. В "Неприборканому" вдало поєдналися глибокий детективний сюжет з тлом шалено красивого національного парку "Йосеміті", де Бана грає охоронця парку Кайла Тернера.

Власне, глибину тут утворює історія 6-річної давнини, коли одночасно загинув син Кайла і зник мільярдер. Обидва випадки пересікаються з новітньою історією про смерть невідомої дівчини і появою потужного наркотика. Прикро скомканий фінал, втім, не здатен зіпсувати добре прописаної і поставленої історії розслідування злочину в теперішньому часі і захопливу історію з минулого, а тим паче – показ "Йосеміті" в кращих традиціях National Geographic. Тому всі 6-ть серій легко можна "скуштувати" за вечір і частину ночі.

Гачок (Teurigeo)

Показ: Netflix, Південна Корея

Хлопчика викрали на органи підпільні трансплантологи, але він вижив, виріс і почав керувати компанією з продажу вогнепальної зброї. А потім вирішив помститися не тільки своїм викрадачам, а й усій Кореї.

З розвитком сюжету творці виразно і криваво примушують глядача зрозуміти: що булінг в школі, аферизм в бізнесі і навіть голосні любощі в кімнатці з тоненькими стінами як завада сусідам готуватися до іспитів – все це може призвести до натискання спускового гачка і отримання вами кулю в голову.

Будьте чемні, якщо хочете жити! Історії помсти одного хлопчика і навзаєм хлопчика, який відмовився від помсти – хоча вбили всю його родину, – втілені в 10 серіях воістину глобально, дещо футуристично, але доволі зрозуміло для кожного і прямо зараз. Залишається вибрати власний розвиток – чи ходити до психолога і боротися з власними тригерами, чи переїхати до США, де зброя дозволена Конституцією.

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