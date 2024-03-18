У Бельгії відкрилася виставка "Футуромарення: Україна і авангард"

У неділю, 17 березня, в Дрогенбосі відкрилася виставка українського футуризму "Футуромарення: Україна і авангард". До події також випустили і презентували лімітовану серію каталогу масштабного проєкту, що напередодні російського вторгнення відбувався у київському Мистецькому арсеналі. До нього увійшли твори Давида Бурлюка, Олександри Екстер, Вадима Меллера, Віктора Пальмова та Василя Єрмилова.

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Експозиція відкрилася у музеї сучасного мистецтва FeliX Art & Eco Museum і представляє близько 100 творів живопису, графіки, книжкового дизайну та сценографії. Її також доповнюють документальні матеріали та відеоінсталяції “Поезомалярство” і “Наші 1920-і розстріляні у 2020-ті”.

Відкриття виставки "Футуромарення. Україна і аванград" в FeliX Art & Eco Museum, Бельгія

“Футуромарення” перетворилося на серію проєктів: Мистецький арсенал у Києві – KUMU в Естонії, а тепер – FeliX Art & Eco Museum у Бельгії. Масштабуючись, “Футуромарення” щоразу змінюється, проте залишається розповіддю про Україну. Ми пропонуємо глядачеві не лише естетичну насолоду, але й нагоду для власного дослідження, джерелом якого є артоб'єкти, занурені в історичний контекст”, – прокоментувала співкураторка виставки Ольга Мельник.

Відео про виставку "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі, жовтень, 2021

В коментарі для УП.Культура Ольга Мельник розповіла, що аудиторія музею в Бельгії відрізняється від попереднього досвіду презентації "Футуромарення" в Україні та Естонії.

"Навколо цього музею є дві аудиторії, які є новими для нас: по-перше це місцева громада, яка має традицію не просто відвідувати музеї, але проводити там час, мати розваги. На відкритті виставки діти випікали хліб у формі, запозиченій з твору Василя Єрмілома “Булка”, в той час як батьки відвідували виставку.

По-друге, це мистецька спільнота, яка гуртується навколо музею. Впродовж того ж дня серед них виникали дискусії, які стосувалися ідентичності окремих художників і проявів авангарду в Україні. І дійсно, фахівці, як це не прикро, були здивовані тим, скільки в Україні зберігається визначних творів відомих митців", – додала кураторка.

Майстер-клас для дітей на виставці "Футуромарення" у Бельгії.

У каталозі до виставки зібрали публікації українських та закордонних дослідників футуризму, які консультували команду проєкту "Футуромарення". До нього також увійшли матеріали, що були представлені безпосередньо на виставці у Мистецькому арсеналі від 15 жовтня 2021 до 30 січня 2022 року.

Друковане видання з роботами українських футуристів

Крім того, видання зосереджується та темі типографіки – айдентика каталогу “Футуромарення” гнучка та динамічна, як додала артдиректорка Мистецького арсеналу Лєра Гуєвська: “Айдентика виставки та каталог натхненні типографічними прийомами 1920-х і пластикою футуристичного живопису. Для нас важливо переосмислювати наш спадок і проявляти це в сучасному дизайні, підтримуючи тяглість стилю”.

Друкований наклад складає 400 примірників. У 2023 році оприлюднили електронну версію каталогу, охочі можуть ознайомитися з нею тут.

Динамічні шрифти у каталозі.

Виставка у Бельгії триватиме до 8 вересня 2024 року.

Про проєкт "Футуромарення"

Виставка “Футуромарення”, за словами Мистецького арсеналу, стала однією з найпопулярніших культурних подій за останні роки – її відвідало понад 17 000 людей.

Відео з тепер тимчасово окупованої Чорнянки на Херсонщині, яке команда проєкту "Футуромарення" зняла для виставки. Воно ж увійшло і до бельгійської експозиції.

“Під впливом обставин проєкт “Футуромарення”, який відбувався в Києві наприкінці 2021 й на початку 2022 зазнав значних змін. Ці причини досить трагічні й змусили нас змістити фокус нашого дослідження, зосередившись на проблемі апропріації української культурної спадщини російською культурою. Також особливий акцент ми зробили на тих збитках, яких зазнає українська культурна спадщина від російського агресора”, – розповіла УП.Культура співкураторка виставки Ольга Мельник.

Раніше її також експонували у Художньому музеї KUMU у Таллінні під оновленої назвою "Футуромарення: Україна і авангард".

Бельгійський проєкт реалізували FeliX Art & Eco Museum та Мистецький арсенал. Партнерами виствки стали Національний художній музей України, Довженко-Центр, Львівський музей історії релігії, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України та інші організації.