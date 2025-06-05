"Тигролови" на Бродвеї: мюзикл за романом Багряного показали у Нью-Йорку

Український мюзикл "Тигролови" презентували у форматі вільного читання у студії Open Jar на Бродвеї. Мюзикл створили за однойменним романом Івана Багряного Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк та Богдан Решетілов. Зрежисувала Ліза Рафферті.

Про це повідомляють організатори прес-релізом, який надійшов УП.Культура.

"Нині ми маємо честь представити його міжнародній аудиторії в студії на Бродвеї. Цей проєкт важливий не лише як художній твір, а як спроба донести до світу правду про українське минуле, яка досі недостатньо відома через десятиліття російської й радянської дезінформації", – розповів Кирило Бескоровайний, співавтор та співкомпозитор мюзиклу.

Українська прем'єра мюзиклу відбулася у 2023 році Фото надані пресслужбою

Бродвейське читання складалося з 11 пісень, перекладених англійською та фрагменти діалогів. За музичний супровід відповідальний український піаніст Руслан Рамазанов. Перекладали мюзикл підготували Анна Галас, Кирило Бескоровайний та Антон Гуманюк.

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Мюзикл розповідає про молодого українського інженера-авіатора Григорія Многогрішного, якого радянська влада засудила до 25 років ув’язнення. Під час етапування він втікає, стрибаючи з потяга в сибірську тайгу. Григорій знаходить притулок у родині українських переселенців Сірків, які живуть у гармонії з природою та полюють на тигрів. Тут він знаходить не лише прихисток, а й кохання. Проте майор НКВС Медвин хоче знайти і знищити Григорія.

В Україні прем’єра мюзиклу відбулася у червні 2023 року у Київському національному театрі оперети. Найближчий показ в Україні буде 29-го червня.

Мюзикл переміг у номінації "За кращу музичну виставу" премії "Київська пектораль-2023". У 2024 році "Тигролови" також здобули перемогу у номінації "Найкраща музична вистава в жанрі опери/оперети/мюзиклу" на VI Фестивалі-премії ГРА.

Історія створення мюзиклу бере початок з 2018-го, коли співавтори лібрето і співкомпозитори "Тигроловів" Кирило Бескоровайний і Антон Гуманюк захопилися бродвейськими мюзиклами і романом Івана Багряного. Ні Кирило, ні Антон не є професійними музикантами, вони окреслили мелодику майбутнього мюзиклу, а оркестрування й остаточне музичне оформлення здійснив композитор Богдан Решетілов.