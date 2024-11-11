У Хмельницькому згоріла будівля музучилища, що належала до об'єктів культурної спадщини

В ніч на 10 листопада у Хмельницькому сталася масштабна пожежа в недіючій будівлі колишнього музичного училища імені В. І. Заремби. Ще у 1970-х споруду внесли до переліку пам'яток історії місцевого значення, а в 2010-му – до об'єктів культурної спадщини.

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Про пожежу в старовинній будівлі музучилища повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Там поінформували, що повідомлення про те, що загорілася будівля на вул. Проскурівській отримали 9 листопада о 21:03. Вогонь охопив другий поверх будівлі та дах. Пожежу площею 1000 квадратних метрів гасили близько двох годин.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причину займання.

Втім, у самому Хмельницькому музичному училищі імені В. І. Заремби зазначають, що пожежа в будівлі сталася за кілька днів до судового засідання про виключення частини будівлі з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Історичний статус будівлі з 2023 року намагається оскаржити ТОВ "Проскурівінвест". У 2021 році компанія придбала будинок на аукціоні, умовою якого було збереження архітектурної пам'ятки.

Головне управління ДСНС у Хмельницькій області Головне управління ДСНС у Хмельницькій області Головне управління ДСНС у Хмельницькій області Головне управління ДСНС у Хмельницькій області

"Після продажу підприємство мало б підписати охоронне зобов'язання, але почало оскаржувати історичний статус будівлі", – розповіли в музучилищі. "Проскурівінвест" наполягає, що приміщення в аварійному стані і потребує демонтажу.

Хмельницьке музичне училище ім В. І Заремби / Facebook Хмельницьке музичне училище ім В. І Заремби / Facebook Хмельницьке музичне училище ім В. І Заремби / Facebook Хмельницьке музичне училище ім В. І Заремби / Facebook

"У листопаді 2023 фірма звернулася до Хмельницького окружного адміністративного суду. У позові зазначали, що будівля внесена у перелік пам'яток як "Будинок, де розміщувався штаб 1-го кінного корпусу Червоного козацтва", а це порушує закон про декомунізацію. Більше того, вона не має ні історичної, ні культурної, ні архітектурної цінності", – додали там.

У грудні 2023 року місцевий суддя Петро Салюк зобов'язав Департамент інформаційної діяльності виключити будівлю з переліку пам'яток історії міста. Але частина будівлі з 2010 року залишається в переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, тож "Проскурівінвест" досі оскаржує цей наказ.