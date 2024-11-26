На львівському вокзалі встановили орган з уламками російських снарядів. Навіщо Жанна Кадирова прикрасила ними музичний інструмент?

"Вау", – раз у раз чути на львівському вокзалі від людей, що зібралися послухати орган, труби якого містять фрагменти російських ракетних снарядів.

Орган у громадському місці – явище не нове. В Лондоні, наприклад, органи стоять на двох станціях метро. А ось в Україні донедавна такого не було. Але 22 листопада головний хол залізничного вокзалу Львова перетворився на імпровізований концертний зал. Інсталяцію "Інструмент" створила мисткиня Жанна Кадирова.

До 22 січня щотижня на вокзалі відбуватимуться концерти українських та закордонних музикантів. А всі охочі можуть послухати. Найближчий можна буде відвідати вже 29 листопада.

Чому Кадирова вирішила прикрасити музичний інструмент артефактами російського насильства? Чому для інсталяції обрали саме Львів? Розповідає журналістка Яна Ільків, що побувала на концерті-відкритті й поспілкувалася з мисткинею.

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Як насилля може бути красивим?

Жанна Кадирова – українська художниця та скульптурка. Її роботи були представлені на виставках у Відні, Парижі, Монако, Будапешті, Сан-Паулу та Давосі, на художніх ярмарках у Нью-Йорку та Маямі. З початком повномасштабного вторгнення вона зосередилася на проєктах, пов'язаних з Україною.

Своїм проєктом "Паляниця" вона зібрала 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Проєкт складається з артоб'єктів, що імітують форму традиційного українського хліба, але виготовлені з річкових каменів.

Виставка "Паляниця" у Закарпатській області. Згодом скульптури представили у Києві, Берліні й на 59-ій Венеційській бієнале

І якщо "Паляниця" – це кейс про "перетворити мистецтво на зброю", то інсталяція "Інструмент" – навпаки. Якось Жанна відвідувала друзів-військових, один з яких вчився з нею в художній школі. Вони повернулися з Донбасу й показували їй місця, де проходила лінія оборони Києва.

"Спочатку я побачила, що ці залишки ракет виглядають красиво. І мене цей момент дуже здивував: як насилля може бути красивим? І захотілося поєднати в роботі оцю формальну красу і сенс війни, насилля, жаху. З'єднати непоєднувальне", – розповідає Жанна.

"Як насилля може бути красивим?". Жанна Кадирова на сцені львівського залізничного вокзалу Максим Козицький

Тож мета інсталяції в тому, щоб показати російську культурну політику в дії. Як культура служить фасадом для воєнних злочинів, агресії, фінансових, геополітичних і ресурсних інтересів.

Пасажири, що перебігали із зали очікування на перон, поспішаючи на потяг, все ж знаходили кілька секунд, щоб зупинитися: послухати, порозглядати уламки та зазнимкувати це на згадку.

Тож мета інсталяції в тому, щоб показати російську культурну політику в дії – як культура служить фасадом для воєнних злочинів, агресії Максим Козицький

Робота над створенням інструменту тривала три місяці. Сам орган купили на півночі Німеччини, переобладнали в Чехії, з України вивезли лише уламки ракет, які закріпили на вершечках труб.

"Якби він був складений з реальних ракет, він би не грав, – пояснює Жанна. – Це нормальний орган. Він повністю функціональний".

Перш ніж доїхати до України, орган був виставлений на 60-ій Венеційській бієнале. Але якщо в Італії інструмент був радше скульптурою, об'єктом, на якому давали концерти лише три дні, то в Україні формат змінили повністю: "Інструмент" – це серія музичних перформансів.

Жанна Кадирова, "Російське сучасне бароко" на 60-ій Венеційській бієнале, 2024 Ela Bialkowska, OKNO Studio for PinchukArtCentre

Першою на вокзалі зіграла Олеся Борсук. Вона виконала авторський твір, написаний спеціально для проєкту. Попереду ще вісім концертів від музикантів з України, Грузії та Норвегії. Кураторкою відбору музикантів була Жанна. Вона дуже хотіла, щоб програма вийшла різноманітною, а не суто класичною:

Першою музиканткою, яка зіграла на вокзалі, стала Олеся Борсук. Вона виконала авторський твір, написаний спеціально для проєкту. Максим Козицький

"Я запрошувала людей, які можуть усвідомити, над чим вони грають. Бо це не просто музичний інструмент. Це інструмент – твір сучасного мистецтва, і те, з чого він створений, що має значення. Тож музикант насамперед має розуміти це й переосмислити.

Більшість музикантів – це сучасні музиканти з класичною освітою. Але є більш традиційні. Хотілося показати максимальний спектр – від експерименту до класики".

Перший концерт органа у виконанні Олесі Борсук Максим Козицький

Кожен концерт також записується і лунає з колонок, які розташовані в холі вокзалу. Тож якщо ви не маєте змоги прийти на концерт у п'ятницю чи суботу, зможете послухати запис у будь-який інший день тижня. Але радимо не відкладати, адже після серії концертів орган повернеться до Італії.

Розклад концертів, які відбуватимуться на львівському залізничному вокзалі УЗ

Як орган опинився у Львові?

Пісні, що лунають з прибуттям певних потягів, вірші в комплектах постільної білизни, скульптури на вокзалах – Укрзалізниця часто підтримує культурні ініціативи. Серед них і інсталяція "Інструмент", що проходить в межах співпраці з фондом RIBBON і має на меті популяризувати українську культурну спадщину та переосмислити наші традиції через сучасне мистецтво.

Перші слухачі на відкритті "Інструменту" Максим Козицький

Орган Жанни Кадирової вже був готовим, тож фонд виділив кошти на реалізацію інсталяції у Львові. Адже возити такий інструмент через кордон досить дорого й непросто.

Укрзалізниця відіграла важливу роль під час війни: тисячі людей евакуювали потягами, з вокзалів люди їдуть на фронт і з них вивозять поранених. А крім того, Жанні припав до душі львівський вокзал, бо "Львів – це ворота в Європу, орган перш за все асоціюється з європейською традицією".

"Усі дуже постаралися. Ми ретельно обирали освітлення, щоб було подібним до якогось концертного залу. І справді ця ілюзія була помітною", – каже Жанна.