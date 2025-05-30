У Львові презентували фінальний проєкт Меморіалу Героїв України

На вході до Меморіалу Героїв викарбують слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова

У Львові міська рада презентувала фінальний проєкт Меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями з меморіалізації.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

На вході до Меморіалу Героїв викарбують слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова: "Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена".

Такий вигляд матиме меморіальний комплекс у Львові Андрій Садовий / Facebook

Над проєктом працювали близько року Андрій Садовий / Facebook

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Меморіальний комплекс складатиметься з церемоніальної зони, простору поховань, Стіни пам’яті з іменами та портретами загиблих та тих, кого не вдалося поховати.

Переможцями архітектурного конкурсу стала команда архітекторів з Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Андрій Садовий / Facebook

Центральним монументом буде янгол, витесаний у камені.

Меморіальний комплекс складатиметься з кількох зон Андрій Садовий / Facebook

"Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло. Ми бачимо янгола, але не можемо до нього доторкнутися. Як і до памʼяті", – написав Садовий.

Також передбачена дзвіниця, колумбарій, поруч з яким буде невелика водойма, як символ спокою та плинності життя. Там завжди можна побути наодинці.

Поруч з Меморіалом спочивають січові стрільці, вояки УПА та наші сучасні Герої, уточнив очільник міста.

Комплекс планують звести на вулиці Іллі Мечникова.

Торік Львівська міська рада оголосила переможців архітектурного конкурсу на меморіальний комплекс військових поховань Героїв України, який тривав три місяці. Переможцями стала команда архітекторів з Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер.