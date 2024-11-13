У Нью-Йорку відкрили найповнішу ретроспективу фільмів Сергія Параджанова

З 8 по 17 листопада у нью-йоркському міжнародному центрі Anthology Film Archives триває ретроспектива стрічок українського та вірменського режисера Сергія Параджанова. Подію присвятили 100-річчю митця у співпраці з українським Довженко-Центром.

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В ексклюзивному коментарі УП.Культура директорка Довженко-Центру Олена Гончарук розповіла, як відбувалися перші покази.

"Перший показ Параджанова у день відкриття його, певно, найбільш вичерпної в світі ретроспективи, був не надто велелюдним. Можливо, "Андрієш" та "Думка" настільки невідомі, що мало про що говорять глядачам. Хоча, тут мав би спрацювати інтерес першовідкривачів. А можливо, дуже скромна промоція ретроспективи", - сказала Гончарук.

Кіноархів Anthology Film Archives, де проводяться покази стрічок є культовим місцем для поціновувачів та творців незалежного кінематографа. Ретроспективу організувала платформа RIBBON, що підтримує українське мистецтво та культуру. Серед глядачів були й українці - ті, хто приїхав нещодавно, й глядачі, що мають українське коріння.

На огорожах у Нью-Йорку з'явилися постери про ретроспективу Сергія Параджанова Daphne Youree. Courtesy of RIBBON

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Що показати на ретроспективі

В ретроспективі представили не лише найпопулярніші "Тіні забутих предків", "Легенда про Сурамську фортецю", "Ашик-Керіб" та "Колір гранату", а й менш відомі стрічки з раннього періоду режисера. Серед них 4 повних метри та декілька короткометражних фільми.

Будівля Anthology Film Archives Daphne Youree. Courtesy of RIBBON

Зокрема, завдяки спільній роботі Довженко-Центру з Cineteca di Bologna віднайшли менш відомі стрічки. А польська компанія Fixafilm створила нові відскановані копії. Це стрічки: "Андрієш" (1954), "Капела "Думка" (1957), "Перший парубок" (1958), "Наталя Ужвій" (1959), "Українська рапсодія" (1961), "Київські фрески" (1966), "Золоті руки" (1957), "Квітка на камені" (1960-62).

"Самі глядачі цікавилися, чому такими різними виглядають фільми, зафільмовані з одним і тим самим оператором: власне "Андрієш" і "Колір гранату". А також звернули увагу на присутність і опрацювання теми війни у різних фільмах Параджанова, та пов'язали із сучасним контекстом війни Росії проти України".

Дискусії та розмови з глядачами

Після показів у перший день організатори також провели дискусію, в якій обговорили про бекграунд Параджанова і особливості часу, в якому він творив.

Як розповідає директорка Довженко-Центру, спілкувалися й про різницю між фільмами Параджанова українського періоду, використання стилю соцреалізму і причини цього.

Дискусії після відкриття ретроспективи Параджанова Daphne Youree. Courtesy of RIBBON

"Запитань було небагато. Цікавилися чи вплинув на візуальний стиль "Андрієша" голлівудський мюзикл 1939 року "Чарівник країни Оз". Оригінальною мовою фільмів. Обговорювали значення слів "дружба народів" в радянському розумінні та конструкт національних спільнот як "молодших братів і сестер".

Команда, що презентувала стрічки режисера Daphne Youree. Courtesy of RIBBON

Однак найхимернішим виявилось запитання як мені результати виборів у США і як вони вплинуть на Україну. Очевидно, співрозмовник був дуже збентеженим із цього приводу. Я відповіла, що за великим рахунком, це не має значення, і для самої України все залежить тільки від нас, українців", - наголосила Гончарук.

На сайті Довженко-Центру йдеться, що крім стрічок Параджанова, в ретроспективі будуть представлені фільми із колекцій інших країн. Повна програма показів доступна за посиланням.