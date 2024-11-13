У Нью-Йорку відкрили найповнішу ретроспективу фільмів Сергія Параджанова
З 8 по 17 листопада у нью-йоркському міжнародному центрі Anthology Film Archives триває ретроспектива стрічок українського та вірменського режисера Сергія Параджанова. Подію присвятили 100-річчю митця у співпраці з українським Довженко-Центром.
Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp!
В ексклюзивному коментарі УП.Культура директорка Довженко-Центру Олена Гончарук розповіла, як відбувалися перші покази.
"Перший показ Параджанова у день відкриття його, певно, найбільш вичерпної в світі ретроспективи, був не надто велелюдним. Можливо, "Андрієш" та "Думка" настільки невідомі, що мало про що говорять глядачам. Хоча, тут мав би спрацювати інтерес першовідкривачів. А можливо, дуже скромна промоція ретроспективи", - сказала Гончарук.
Кіноархів Anthology Film Archives, де проводяться покази стрічок є культовим місцем для поціновувачів та творців незалежного кінематографа. Ретроспективу організувала платформа RIBBON, що підтримує українське мистецтво та культуру. Серед глядачів були й українці - ті, хто приїхав нещодавно, й глядачі, що мають українське коріння.
Що показати на ретроспективі
В ретроспективі представили не лише найпопулярніші "Тіні забутих предків", "Легенда про Сурамську фортецю", "Ашик-Керіб" та "Колір гранату", а й менш відомі стрічки з раннього періоду режисера. Серед них 4 повних метри та декілька короткометражних фільми.
Зокрема, завдяки спільній роботі Довженко-Центру з Cineteca di Bologna віднайшли менш відомі стрічки. А польська компанія Fixafilm створила нові відскановані копії. Це стрічки: "Андрієш" (1954), "Капела "Думка" (1957), "Перший парубок" (1958), "Наталя Ужвій" (1959), "Українська рапсодія" (1961), "Київські фрески" (1966), "Золоті руки" (1957), "Квітка на камені" (1960-62).
"Самі глядачі цікавилися, чому такими різними виглядають фільми, зафільмовані з одним і тим самим оператором: власне "Андрієш" і "Колір гранату". А також звернули увагу на присутність і опрацювання теми війни у різних фільмах Параджанова, та пов'язали із сучасним контекстом війни Росії проти України".
Дискусії та розмови з глядачами
Після показів у перший день організатори також провели дискусію, в якій обговорили про бекграунд Параджанова і особливості часу, в якому він творив.
Як розповідає директорка Довженко-Центру, спілкувалися й про різницю між фільмами Параджанова українського періоду, використання стилю соцреалізму і причини цього.
"Запитань було небагато. Цікавилися чи вплинув на візуальний стиль "Андрієша" голлівудський мюзикл 1939 року "Чарівник країни Оз". Оригінальною мовою фільмів. Обговорювали значення слів "дружба народів" в радянському розумінні та конструкт національних спільнот як "молодших братів і сестер".
Однак найхимернішим виявилось запитання як мені результати виборів у США і як вони вплинуть на Україну. Очевидно, співрозмовник був дуже збентеженим із цього приводу. Я відповіла, що за великим рахунком, це не має значення, і для самої України все залежить тільки від нас, українців", - наголосила Гончарук.
На сайті Довженко-Центру йдеться, що крім стрічок Параджанова, в ретроспективі будуть представлені фільми із колекцій інших країн. Повна програма показів доступна за посиланням.