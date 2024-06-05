"Греммі в бароко": українська опера отримала престижну музичну нагороду

Українська барокова музика перемогла у номінації "Проєкт року у сфері спадщини"

Альбом "Ukrainian Baroque: Concordacii Animos" переміг на премії стародавньої (ранньої) музики Європи REMA Awards 2024 у Стокгольмі, повідомляє платформа Open Opera Ukraine.

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Українське бароко здобуло перше місце у номінації "Проєкт року у сфері спадщини".

Восени 2023 року українська незалежна платформа Open Opera Ukraine випустила альбом з творами композитора Миколи Дилецького і деяких невідомих авторів 18 століття. Композиції виконав вокальний ансамбль "Partes", який спеціалізується на музиці стилю бароко. Запис відбувався в автентичному просторі – у Кирилівській церкві Національного заповідника "Софія Київська".

В коментарі для Укрінформу програмна директорка та співзасновниця Open Opera Ukraine Анна Гадецька розповіла, що ця премія оцінюється на рівні престижних міжнародних відзнак – Греммі або ж Оскара.

"Ще ніколи до цього українська музика не потрапляла у цю категорію і не була так високо оцінена. Премія REMA – це щось як "Оскар" у сфері ранньої музики. То ж це означає, що велика кількість людей, експертів у всьому світі дізнаються про українське бароко, про Миколу Дилецького, та, можливо, це більше зацікавляться яскравим українським суб’єктним голосом у царині ранньої музики", – поділиласяГадецька.

Альбом вже можна прослухати на популярних музичних платформах:Spotify, Apple Music та YouTube Music.

Про премію REMA

REMA – це мережа давньої музики в Європі. До неї входять понад 160 учасників з усього світу, серед яких виконавці, композитори й дослідники.

"REMA прагне бути провідним голосом сектору в Європі, стимулюючи обізнаність про старовинну музику, сприяючи перевідкриттю європейської спадщини та репертуару з точки зору історично обґрунтованого виконання, а також стимулюючи творчість митців та заохочуючи їхню професійну інтеграцію", – йдеться на сайті організації.

Нагородою від REMA раз на два роки відзначають інноваторів у сфері стародавньої музики. До списків премії вносять проєкти, що відображають бачення та багатогранність сучасного сектору ранньої музики.