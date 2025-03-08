Українська документальна стрічка "Місія 200" здобула гран-прі міжнародного кінофестивалю в Ризі

Міжнародний кінофестиваль документальних стрічок ARTDOCFEST/RIGA оголосив переможців конкурсних програм. Гран-прі отримав фільм "Місія 200" українського режисера Володимира Сидька.

Про це повідомляє головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва з церемонії нагородження переможців у Ризі.

Документальна стрічка "Місія 200" розповідає про волонтерку з Луцька Тетяну Потоцьку–Євчук, яка після початку повномасштабної війни займається пошуком і доправленням тіл загиблих українських воїнів до їхніх рідних.

"Подібно до міфологічного Харона, який переносить душі на інший берег річки Стікс, вона перевозить тіла загиблих воїнів. Долаючи тисячі кілометрів без зупинок і сну, перевозить тих, хто завершив свою боротьбу на цьому світі і відправляє їх в останню путь", – розповіли організатори фестивалю.

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Приз за найкращу режисуру отримали українські режисери Тетяна Дороніцина та Андрій Литвиненко за фільм "Все повинно жити", у якому розповідається про жінку, яка допомагає пораненим і покинутим на війні тваринам.

Спеціального призу журі удостоєна картина "Близькі" – про російського бізнесмена Дмитра Зіміна. Фільм "Повернення кіномеханіка" Орхана Агазаде удостоївся особливої згадки журі.

До складу журі Фестивалю ARTDOCFEST/RIGA увійшли Івар Селецкіс (Латвія), Крістіна Камдесус (Франція), Севгіль Мусаєва (Україна).

У конкурсній програмі також представили й інші українські фільми:

"Татова колискова" українсько–румунсько–хорватської команди і режисерки Лесі Дяк;

"Любий прекрасний коханий" австрійського виробництва режисера Юрія Речинського,

австрійського виробництва режисера Юрія Речинського, "In Limbo" польського виробництва української режисерки Аліни Максименко.

Міжнародний фестиваль документального кіно ARTDOCFEST заснували у 2007 році в Росії. Після початку війни РФ проти України у 2014 році конкурсну програму вперше показали в Ризі. У 2018 році весь конкурс і діяльність журі перемістили до Латвії.