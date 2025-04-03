Ілюстраторка з Херсона стала переможницею Болонської виставки

Українська художниця-ілюстраторка Марія Гайдук стала переможницею 59-ої Болонської виставки ілюстраторів. Подія відбулася в межах Болонського ярмарку дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair).

Про це повідомили на сайті ярмарку.

Студентка Львівської національної академії родом з Херсона отримала нагороду за проєкт "Вбиваючи богів". В ньому авторка представила дослідження проблеми екоциду, а також ставлення людей до природи.

Журі відзначило Марію Гайдук за її роботи й потенціал розвитку її творчості, "які балансують між сміливістю і чутливістю".

Марія Гайдук/BolognaFiere Viale della Fiera Марія Гайдук/BolognaFiere Viale della Fiera Марія Гайдук/BolognaFiere Viale della Fiera Марія Гайдук/BolognaFiere Viale della Fiera Марія Гайдук/BolognaFiere Viale della Fiera

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Ілюстраторка стала наймолодшою призеркою виставки.

"Щиро сподіваюся, що завдяки цьому більше людей звернуть увагу на проблему геноциду, який людина чинить проти природи та тварин. Вдячна моїм наставникам Івану Сергеєву (Сербія) та Ніні Ігнатовій (Іспанія) за менторство, а також Віталію Землянському (Швейцарія), доктору біоекологічних наук Цюрихського університету, за допомогу в написанні наукового тексту", - написала дівчина.

Цьогоріч переможців конкурсу відбирали серед 4374 ілюстраторів з 89 країн. Загалом на конкурс надійшло 21870 ілюстрацій. У фінал премії увійшли 324 митці, серед них 5 ілюстраторок з України: Марія Гайдук, Оксана Драчковська, Софія Купріянова, Анна Іваненко та Олеся Секереш.

Про Болонську виставку ілюстраторів

У 2024 році перемогу на премії здобули українки Поліна Дорошенко та Оксана Домашич

Болонська виставка ілюстраторів була заснована у 1967 році та з того часу відбувається щорічно. У конкурсі демонструють останні тренди ілюстрації та популяризують нові імена серед художників.

Роботи всіх художників публікуються у книзі Illustrators Annual – великому каталозі для видавців та ілюстраторів з усього світу, наповненому дописами членів журі. Видання публікується італійською та англійською мовами, потім розповсюджується міжнародними спеціалізованими книгарнями. Його також видає японською мовою JBBY – Японська рада з книг для молоді, у Кореї – CCOC, а в Китаї – Dandelion Picture Book House.Після ярмарку виставка щороку подорожує міжнародними турами по музеях, художніх галереях і важливих бібліотеках Японії, Кореї, Китаю та інших країн.

Виставку організовують в межах Болонського ярмарку дитячої книги в Італії.

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