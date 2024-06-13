Українські прикордонники знайшли картину, яку розшукував Інтерпол

У середу, 12 червня, житомирські прикордонники разом з польськими колегами знайшли раніше зниклу безвісти картину "Еліезер і Ребекка біля колодязя". Її намагався продати українець, що виїхав до Польщі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Картина голландського художника Яна Лінсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя" була створена у 1629 році. До 2005 році вона зберігалася у Вестфрісському музеї в Нідерландах, допоки її не викрали.

"Дана картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти", – розповідають у прикордонній службі.

Чоловік намагався знайти покупця для картини в Україні та Польщі Державна прикордонна служба України

Нещодавно виявилося, що продати полотно намагався громадянин України. Чоловік виїхав до Республіки Польща, але продовжував шукати клієнтів і в Україні. Прикордонники отримали та перевірили відомості про діяльність продавця. Підтвердивши спроби продажу картини, повідомили про незаконні дії прикордонниками Республіки Польща.

Польські правоохорнці, офіцер зв'язку від Посольства Нідерландів та українські прикордонники змогли вилучити картину в чоловіка. Державна прикордонна служба України

Об'єднавшись з польськими колегами та представниками нідерландського посольства вони змогли вилучити картину в чоловіка.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту та висунули звинувачення. Далі розслідування вестиме окружна прокуратора Кракова у Польщі.

Про автора картини

Ян Лінсен був нідерландським митцем 17 століття. Створював картини на історичну та міфологічну тематику.

Довгий час подорожував Францією та Італією, у Римі долучився до товариства художників "Бентвюгелі", з голландської: "Птахи з пір’я". Там взяв собі псевдонім Гермафродіто.