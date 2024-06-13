Українські прикордонники знайшли картину, яку розшукував Інтерпол
У середу, 12 червня, житомирські прикордонники разом з польськими колегами знайшли раніше зниклу безвісти картину "Еліезер і Ребекка біля колодязя". Її намагався продати українець, що виїхав до Польщі.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Картина голландського художника Яна Лінсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя" була створена у 1629 році. До 2005 році вона зберігалася у Вестфрісському музеї в Нідерландах, допоки її не викрали.
"Дана картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти", – розповідають у прикордонній службі.
Нещодавно виявилося, що продати полотно намагався громадянин України. Чоловік виїхав до Республіки Польща, але продовжував шукати клієнтів і в Україні. Прикордонники отримали та перевірили відомості про діяльність продавця. Підтвердивши спроби продажу картини, повідомили про незаконні дії прикордонниками Республіки Польща.
Об'єднавшись з польськими колегами та представниками нідерландського посольства вони змогли вилучити картину в чоловіка.
Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту та висунули звинувачення. Далі розслідування вестиме окружна прокуратора Кракова у Польщі.
Про автора картини
Ян Лінсен був нідерландським митцем 17 століття. Створював картини на історичну та міфологічну тематику.
Довгий час подорожував Францією та Італією, у Римі долучився до товариства художників "Бентвюгелі", з голландської: "Птахи з пір’я". Там взяв собі псевдонім Гермафродіто.