Український фільм "Мирні люди" став фіналістом премії Європарламенту LUX Audience Award 2025

Документальний фільм "Мирні люди" режисерки Марини Карпович став фіналістом премії LUX Audience Award 2025, заснованої Європарламентом та Європейською кіноакадемією.

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П'ятьох фіналістів оголосили перша віце-президентка Європейського парламенту Сабіна Верхайєн та голова Комітету з питань культури та освіти Нела Ріл, повідомляє офіційний сайт Європарламенту.

"Мирні люди" – документальна стрічка режисерки Оксани Карпович. Для нього авторка використала незвичний матеріал – радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.

Світова прем'єра фільму Карпович пройшла на Берлінському кінофестивалі. А в Україні – вона відкривала Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

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Крім української стрічки "Мирні люди", до шортлісту увійшли фільми: "Тварина" режисерки Софії Ексарху, переможець Берлінського кінофестивалю 2024 "Дагомея" режисерки Маті Діоп, Flow режисера Гінтса Зілбадоліса та "Джулія мовчить" режисера Леонардо ван Дейла.

"Європейське кіно відображає виклики та надії нашого суспільства. Цьогорічні фіналісти, кожен у своїй особливій формі, демонструють багате розмаїття світу кіно. Вони пропонують потужні погляди на такі актуальні питання, як права жінок, зміна клімату, наша історія та війна в Україні. Вони започатковують важливі розмови та запрошують нас подивитися на світ крізь різні об'єктиви", - зазначила Сабіна Верхайєн.

Переможця премії LUX Audience Award 2025 визначають онлайн-голосуванням. Віддати свій голос за фільм можна за лінком до квітня 2025 року.

Переможець буде оголошений у квітні 2025 року на церемонії в Європейському парламенті в Брюсселі.

Про LUX Audience Award

Премія глядацьких симпатій LUX Audience Award присуджується Європейським парламентом та Європейською кіноакадемією у партнерстві з Європейською комісією та мережею кінотеатрів Europa Cinemas з 2020 року.

Її місія – сприяти діалогу та взаємодії між європейськими політиками та громадськістю за допомогою кіномистецтва. Фільми-номінанти звертаються до європейських цінностей та підвищують обізнаність про соціальні та політичні питання сьогодення, такі як психічне здоров'я, бідність, зміна клімату, свобода вираження поглядів, гендерна рівність, права ЛГБТІК+.

П'ять фільмів-номінантів відбирає група кінопрофесіоналів з усього ЄС. Протягом конкурсного періоду Європарламент організовує безкоштовні покази стрічок-фіналістів у 27 країнах-членах ЄС.