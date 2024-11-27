Верховний суд заборонив УПЦ користуватись собором у Чернігові

У вівторок, 26 листопада, Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову Чернігівської єпархії УПЦ (МП). Релігійна організація позивалася щодо права користуватись Спасо-Преображенським собором.

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Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Провадження у справі тривало понад півтора року, справу розглядали суди різних інстанцій. Однак фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України", - наголосили у МКСК.

Влітку 2024 року виконувач обов'язків міністра Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв анонсував, що інституція планує повернути під управління держави усі лаври УПЦ МП. Тоді крім лавр активно працювали над поверненням усіх пам’яток національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігова стародавнього". Його частиною також активно користувалась єпархія УПЦ МП.

Лише в березні 2024 року із незаконного користування повернули об’єкти заповідника: побудови на території Троїцького собору, Іллінську браму та Спасо-преображенський собор. Термін оренди УПЦ МП на них закінчився ще восени 2021 року.

У грудні 2023 року Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту вніс Спасо-Преображенський собор і ще чотири об’єкти культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.