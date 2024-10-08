Уряд звільнив Тараса Шевченка з посади заступника міністра культури

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тараса Шевченка.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд призначив Олега Куроченка державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Тарас Шевченко став заступником міністра культури та інформаційної політики у серпні 2020 року. 28 червня 2022 року – заступником міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції.

Шевченко є співзасновником Реанімаційного Пакету Реформ, Незалежної медійної ради, Руху Чесно, Кампанії "Чесно. Фільтруй суд!", Кампанії за безпечні дороги, Руху "Стоп Цензурі", URBAN 500.

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Брав участь у розробці більшості медійних законів України, займався навчанням журналістів та юристів щодо правових питань у сфері медіа.

Новий держсекретар Міністерства культури Олег Куроченко у 2017 році працював у державній компанії "Укрспецекспорт" – спочатку заступником керівника служби, а потім головним спеціалістом.

У 2023 році працював у Міністерстві закордонних справ: начальником відділу військово-технічного співробітництва та експортного контролю департаменту міжнародної безпеки та начальником відділу з питань заборони біологічної та хімічної зброї Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва.