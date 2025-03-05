Без Пітера Пена, "Сутінок" і Голокосту. У школах одного з американських штатів заборонили понад 500 книжок

В окрузі Монро штату Теннессі протягом лютого 2025 року зі шкільних бібліотек вилучили близько 574 найменувань літератури. Серед них американська класика, світові бестселери, видання про Голокост, расу та релігію.

Про це повідомляє Американська асоціація бібліотек.

З 2022 року у Теннессі діє закон "Про відповідні до віку матеріали". Згідно з ним школи та керівні органи мали розробити окрему політику й переглянути книги, доступні школярам.

Після останніх президентських виборів та інавгурації Дональда Трампа, за словами бібліотекарів, цей закон набув змін.

"Нещодавно до закону були внесені поправки, що включають формулювання про зміст, який держава вважає неприйнятним для учнів, зокрема, про оголену натуру, сексуальне насильство або сексуальний зміст, а також "надмірне насильство". Книги з таким змістом мають бути вилучені зі шкільних полиць", - повідомили в Асоціації.

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Серед 574 вилучених книг опинилися:

Тема соціальних проблем та дискримінації

"Убити пересмішника"

"Про мишей і людей"

"13 причин чому"

Фентезі та казки

"Пітер Пен"

серія "Гра престолів" Джорджа Мартіна

серія "Сутінки" Стефані Маєр

серія "Щоденники вампірів"

усі видання Сари Дж. Маас

манга "Боруто", "Наруто", "Сталевий алхімік"

Антиутопії та суспільна критика

"Колгосп тварин" Джорджа Орвелла

"451 градус за Фаренгейтом"

"Володар мух"

"Дивергент"

"Голодні ігри"

Історія, культура

Історія стародавнього Єгипту

Історія та побут стародавньої Греції/Риму

"Європейське мистецтво від 1850-х"

Мистецтво і культура Середньовіччя/епохи Відродження

"Злочини і злочинці Голокосту"

"Останні дні з життя Гітлера"

"Освенцим, Берген-Бельзен, Треблінка"

Біографія Леонардо да Вінчі/Вінсента ван Гога

збірка "Література корінних американців"

книги про масове вбивство у школі Колумбайн

У переліку є й науково-популярна література, освітні видання про підліткову вагітність, евтаназію, анатомію, сексуальність. Втім до списку також потрапили "Повна енциклопедія котів" та "Повна енциклопедія собак".

Повний список знаходиться у відкритому доступі й переглянути його можна тут.

Про літературну цензуру в Америці

Раніше адміністрація президента Трампа заборонила вивчати у школах, що підпорядковуються Пентагону, дитячу книжку "Веснянкувата полуничка". Її авторкою є оскарівська лавреатка та донька ветерана війни у В'єтнамі Джуліана Мур.

Із заборонами книжок стикнулися й в інших штатах. Управління з громадянських прав Департаменту освіти скасувало всі документи, які характеризували заборону книг як порушення законів про громадянські права. Після цього Управління відхилило з десяток скарг від бібліотекарів та батьків про вилучення книг у школах.

Тепер Американська асоціація бібліотек закликає спільноту підтримувати місцевих бібліотекарів та поширювати інформацію про неприпустимість цензурування літератури.